Дешевле, чем пакет: украинцы в восторге от новой тары в "АТБ"

Это удобная и полезная в хозяйстве вещь

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В "АТБ" появилась удобная замена пакетам — пластиковые ящики для фруктов и овощей. Эта тара очень удобная и доступная.

Об этом рассказал один из пользователей соцсети Threads. Под его сообщением много комментариев, украинцы одобряют, что вместо пакета в "АТБ" теперь доступны ящики, куда можно сложить покупки.

Автор публикации показал чек, в котором указана цена ящика – всего 5 гривен. Он также опубликовал фотографии своих покупок, сложенных в эту тару.

Ящик стоит всего 5 гривен. Фото: threads.com/@aslan_jan2

В них удобно сложить покупки. Фото: threads.com/@aslan_jan2

Особенно это удобно для тех, кто приехал в супермаркет на автомобиле. Ящики с покупками удобно размещать в багажнике.

Ящик немаленький, он выглядит довольно качественным. Его можно будет использовать в хозяйстве — на балконе или в гараже.

Украинцы в комментариях очень одобрительно отреагировали на такую замену пакетам. Многие специально покупают подобные ящики для хранения овощей и фруктов, а также других вещей. И стоят, они, как правило, гораздо дороже.

Мужчина указал, что видел нововведение в четырех "АТБ" в Виннице. Жители других городов выразили надежду, что это "улучшение" придет и к ним.

Стоит отметить, что ящик стоит дешевле пакета. За большой пакет (45x65 см) в "АТБ" приходится платить более 8 гривен. Даже меньше стоит 7,20 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на чем действительно экономит "АТБ", чтобы держать низкие цены.