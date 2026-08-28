Дешевле, чем пакет: украинцы в восторге от новой тары в "АТБ"
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Это удобная и полезная в хозяйстве вещь
В "АТБ" появилась удобная замена пакетам — пластиковые ящики для фруктов и овощей. Эта тара очень удобная и доступная.
Об этом рассказал один из пользователей соцсети Threads. Под его сообщением много комментариев, украинцы одобряют, что вместо пакета в "АТБ" теперь доступны ящики, куда можно сложить покупки.
Автор публикации показал чек, в котором указана цена ящика – всего 5 гривен. Он также опубликовал фотографии своих покупок, сложенных в эту тару.
Особенно это удобно для тех, кто приехал в супермаркет на автомобиле. Ящики с покупками удобно размещать в багажнике.
Ящик немаленький, он выглядит довольно качественным. Его можно будет использовать в хозяйстве — на балконе или в гараже.
Украинцы в комментариях очень одобрительно отреагировали на такую замену пакетам. Многие специально покупают подобные ящики для хранения овощей и фруктов, а также других вещей. И стоят, они, как правило, гораздо дороже.
Мужчина указал, что видел нововведение в четырех "АТБ" в Виннице. Жители других городов выразили надежду, что это "улучшение" придет и к ним.
Стоит отметить, что ящик стоит дешевле пакета. За большой пакет (45x65 см) в "АТБ" приходится платить более 8 гривен. Даже меньше стоит 7,20 грн.
Ранее "Телеграф" рассказывал, на чем действительно экономит "АТБ", чтобы держать низкие цены.