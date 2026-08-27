Під прицілом будинки та навчальний заклад: Київ атакували балістикою і дронами

Ворог атакував й інші регіони України

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Росія в ніч на 27 серпня атакувала Київ балістичними ракетами. Уламки впали у Шевченківському та Подільському районах столиці.

Про це повідомили в КМДА. Російська атака на Україну триває.

Уламки впали у двох районах Києва

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, у Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу.

У Подільському районі уламки впали у дворі житлового будинку.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.

Повітряні сили попереджали про балістику

Про ракетну загрозу для столиці вночі повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Зокрема, військові попереджали про рух балістичної ракети у напрямку Києва через Чернігівщину.

За інформацією моніторингових каналів, російські війська могли спрямувати на Київ, окрім БпЛА, щонайменше чотири балістичні ракети. Попередньо, запуски здійснювали з території Брянської області РФ.

Вибухи також чули в інших містах

Паралельно з атакою на Київ вибухи цієї ночі лунали також у Одесі, Запоріжжі, Харкові, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях.

За попередньою інформацією, у Запоріжжі внаслідок атаки поранення дістали троє людей. У Кривому Розі було влучання по промисловому підприємству, де травмувалися ще двоє людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Київ пережив масовану балістичну атаку у ніч на серпня.