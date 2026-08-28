"Не показав у телефоні — забрав ТЦК": чому варто носити роздруківку, навіть якщо бронь чинна

Відсутність паперового документа під час "зависання" програми може погано закінчитися

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Навіть чинне бронювання не завжди захищає від проблем із ТЦК, якщо застосунок "Резерв+" раптово "завис", і людина не може підтвердити свій статус. У такій ситуації військовозобов’язаного можуть забрати для перевірки даних.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів військовий адвокат Роман Лихачов.

Детальніше читайте в матеріалі: "Коли відстрочка не врятує: 4 випадки, у яких ТЦК мобілізує заброньованих законно"

В Україні існує суто технічна проблема, коли застосунок "Резерв+" періодично "зависає". У таких випадках людина фізично не може показати підтвердження бронювання на телефоні під час зупинки патрулем.

"Раджу завжди носити з собою хоча б роздрукований документ, навіть прострочений", — радить адвокат.

Роман Лихачов. Фото: Відкриті джерела

Саме нездатність підтвердити статус на місці, за його словами, іноді призводила до того, що людину забирали, поки триває перевірка даних.

Лихачов також розповів, що технічна помилка у прізвищі, посаді чи даті сама по собі не повинна автоматично призводити до скасування відстрочки від мобілізації. У разі виявлення розбіжностей законодавство передбачає окрему процедуру виправлення даних.

Нагадаємо, військовозобов’язані українці мають вчасно актуалізувати особисті дані. Це правило поширюється і на громадян, які мають бронювання чи відстрочку від мобілізації.