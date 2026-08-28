"Злітає" бронь чи ні? Що насправді відбувається, якщо в "Оберіг" або "Резерв+" внесли помилку

Що буде з відстрочкою та чи можуть її скасувати

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Технічна помилка у прізвищі, посаді чи даті сама по собі не повинна автоматично призводити до скасування відстрочки від мобілізації. У разі виявлення розбіжностей законодавство передбачає окрему процедуру виправлення даних.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів військовий адвокат Роман Лихачов. Більше читайте у матеріалі: Коли відстрочка не врятує: 4 випадки, у яких ТЦК мобілізує заброньованих законно

Розбіжність у даних не означає автоматичне скасування

Багатьох військовозобов'язаних хвилює питання, що станеться, якщо у документах або державних реєстрах виявлять технічну помилку. Йдеться, зокрема, про неправильне написання прізвища, неточну дату або розбіжності в інформації про посаду.

За словами адвоката Лихачова, сама лише невідповідність даних не є підставою для миттєвого скасування відстрочки.

"Самостійно зняти відстрочку через те, що якісь дані не співпадають, неможливо. Для цього існує окремий процес виправлення даних, встановлений постановою Кабміну", — наголошує Лихачов.

Військово-облікові дані громадян зберігаються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".

У разі виявлення помилки дані мають пройти процедуру уточнення та виправлення відповідно до встановленого Кабміном порядку.

Саме після перевірки та підтвердження відповідальними органами інформація в реєстрі може бути оновлена.

Як перевірити свій статус військовозобов'язаного через "Резерв+".

Перевірити актуальні військово-облікові дані можна через застосунок "Резерв+". Він є електронним кабінетом призовника, військовозобов'язаного та резервіста й відображає інформацію з реєстру "Оберіг".

Після авторизації у застосунку дані мають підтягнутися автоматично — за умови, що запис про людину є в реєстрі.

У "Резерв+" можна перевірити:

категорію військового обліку;

приналежність до ТЦК;

наявність або відсутність бронювання;

дату виключення з військового обліку, якщо вона є;

актуальні контактні дані.

Крім того, через застосунок можна:

оновити контактні дані та адресу;

подати запит на виправлення помилок;

сформувати електронний військово-обліковий документ із QR-кодом.

Що робити, якщо дані неправильні

Важливо враховувати, що зміни, внесені через "Резерв+", не завжди відображаються миттєво. Поданий користувачем запит надходить для обробки та перевірки до реєстру "Оберіг" і відповідних органів.

Оновлена інформація з'являється після перевірки та підтвердження даних.

Якщо ж реєстр не знаходить інформацію про людину або у застосунку відображається статус "Потребує уточнення", необхідно звернутися до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні хочуть переглянути варіанти відстрочки від служби для публічного сектору.