"Не показал в телефоне — забрал ТЦК": почему стоит носить распечатку, даже если бронь действует

Отсутствие бумажного документа во время "зависания" программы может плохо закончиться

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Даже действующее бронирование не всегда защищает от проблем с ТЦК, если приложение "Резерв+" внезапно "зависло", и человек не может подтвердить свой статус. В такой ситуации военнообязанного могут забрать для проверки данных.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал военный адвокат Роман Лихачев.

Подробнее читайте в материале: "Когда отсрочка не спасет: 4 случая, в которых ТЦК мобилизует забронированных законно"

В Украине существует сугубо техническая проблема, когда приложение "Резерв+" периодически "зависает". В таких случаях человек физически не может показать подтверждение бронирования на телефоне во время остановки патрулем.

"Советую всегда носить с собой хотя бы распечатанный документ, даже просроченный", — советует адвокат.

Роман Лихачев. Фото: Открытые источники

Именно неспособность подтвердить статус на месте, по его словам, иногда приводила к тому, что человека забирали, пока идет проверка данных.

Лихачев также рассказал, что техническая ошибка в фамилии, должности или дате сама по себе не должна автоматически приводить к отмене отсрочки от мобилизации. В случае обнаружения разногласий законодательство предусматривает отдельную процедуру исправления данных.

Напомним, военнообязанные украинцы должны вовремя актуализировать личные данные. Это правило распространяется и на граждан, имеющих бронирование или отсрочку от мобилизации.