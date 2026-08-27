ТЦК дають 7 днів: навіть із бронею та відстрочкою можна опинитися в армії

Недбалість з боку заброньованого співробітника загрожує проблемами з ТЦК

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Військовозобов’язані українці мають вчасно актуалізувати особисті дані. Це правило поширюється і на громадян, які мають бронювання чи відстрочку від мобілізації.

"Телеграф" розповідає, які дані підлягають оновленню. Актуалізувати інформацію можна онлайн та офлайн.

Які дані підлягають оновленню?

адреси місця проживання;

номери телефону;

електронної пошти;

сімейний стан;

освіта;

місце роботи та посада.

Важливо: при зміні місця проживання стати на військовий облік на нову адресу необхідно протягом 7 днів. Цей термін стосується саме повідомлення про зміни та постановки на облік, а не щорічне оновлення загальної інформації.

Способи поновлення інформації

Онлайн – через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста. Офлайн — звернувшись до районного чи міського ТЦК (при собі потрібно мати паспорт та військово-обліковий документ).

Як перевірити актуальність даних у Резерв+

Крок 1. Перевірка особистих даних

Зайдіть до програми "Резерв+" за допомогою BankID або PIN-коду (FaceID/TouchID). На головному екрані або у профілі перевірте правильність своїх основних даних:

ПІБ та дата народження;

актуальна адреса місця проживання;

контактний номер телефону та електронна пошта.

Крок 2. Перевірка статусу бронювання чи відстрочення

Подивіться на статус у верхній частині головного екрана (під вашими ПІБ). Там відображаються поточні позначки: "Заброньовано", "Має відстрочку" або "Виключення з обліку". Натисніть на статус або перейдіть до розділу з детальною інформацією про документ, щоб побачити термін дії відстрочки/броні (дата закінчення має бути актуальною).

Крок 3. Як оновити документ, якщо статус не відображається

Якщо броню або відстрочку було оформлено офіційно, але в "Резерв+" вона не підтягується або відображається з помилкою:

Натисніть на три точки (меню) поряд із вашим військово-обліковим документом на головному екрані. Виберіть "Оновити документ" (або "Схвалити запит"/"Перевірити знову"). Система надішле запит до державного реєстру (Оберіг), після чого актуальний статус підтягнеться заново.

Крок 4. Перевірка на помилки та штрафи

Прокрутіть екран вниз до розділу з даними про військовий облік і перевірте, чи немає поміток про порушення. Перевірте вкладку штрафів (за наявності там буде інформація про нарахування або можливість оплати, наприклад, зі знижкою 50% через "Резерв+").

Важливо: Якщо після оновлення документа бронювання або відстрочка вперто не відображаються, а ваші дані в системі містять грубі помилки, це привід оперативно звернутися до ТЦК або до відповідальної особи на вашому підприємстві (якщо йдеться про бронювання через Мінекономіки/"Дія"), щоб усунути технічний збій у реєстрі "Оберіг".

Наслідки ігнорування вимог

Великий штраф: За ст. 210 КУпАП розмір штрафу становить від 17 000 до 25 500 грн. Якщо зафіксувати порушення добровільно через додаток "Резерв+", у ряді випадків можна сплатити лише половину суми (8500 грн).

Блокування рахунків: При несплаті штрафу протягом 15 днів виконавча служба подвоює суму (до 34 000–51 000 грн) та накладає арешт на банківські картки.

Позбавлення прав водія: ТЦК може ініціювати через суд обмеження права керування транспортним засобом до виконання всіх вимог обліку.

Адміністративне затримання та розшук: Громадянина можуть внести до бази розшуку Нацполіції. Співробітники поліції мають право примусово доставити людину до ТЦК для складання протоколу під час перевірки на вулиці чи блокпосту.

Проблеми із бронюванням

Несвоєчасне оновлення даних саме по собі не анулює бронювання автоматично, проте позбавляє вас головного електронного підтвердження відстрочки. Навіть за наявності броні від підприємства, якщо дані в системі "Оберіг" застаріли або містять помилки, ТЦК може відмовити у їхньому внесенні — в результаті бронь не відобразиться в "Резерв+".

У результаті під час перевірки документів патруль орієнтується на інформацію з системи. Якщо через проблеми з урахуванням бронь не відображається в "Резерв+", вас можуть примусово доставити до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії, де довести своє право на відстрочку буде набагато складніше.

Що дає бронювання

Відстрочку від мобілізації: Заброньований громадянин не підлягає призову по мобілізації на період дії броні (зазвичай оформляється терміном до року або на час виконання мобілізаційного завдання підприємства).

Право на офіційний виїзд за кордон (у встановлених випадках): Працівники критично важливих підприємств можуть отримати дозвіл на службові відрядження за кордон при дотриманні певних правил перетину кордону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українця без трьох пальців на руці визнали придатним до служби. Історія набула великого резонансу в мережі, але, як виявилося, все було в рамках закону.