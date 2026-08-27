Автоматичну бронь скасують? В Україні хочуть резонансного рішення щодо частини чоловіків

Українці вимагають переглянути списки броні для публічного сектору

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Бронювання від мобілізації для працівників державних органів, правоохоронців, прокурорів і суддів пропонують переглянути. Автори нової ініціативи вимагають відмовитися від автоматичного та безстрокового захисту від мобілізації лише через займану посаду.

Відповідну петицію було опубліковано на офіційному порталі електронних петицій Кабінету Міністрів України. Її автором виступив Антон Гайдук.

Чому пропонують переглянути бронювання

Автор ініціативи закликає змінити принцип бронювання військовозобов'язаних, які працюють у публічному секторі. Зокрема, йдеться про працівників державних органів, правоохоронних структур, прокуратури та судової системи. На його думку, сама лише робота в таких установах не повинна автоматично означати звільнення від мобілізації.

"Перебування на посаді у публічному секторі не повинно саме по собі створювати універсальну та необмежену в часі перевагу однієї категорії громадян щодо виконання конституційного обов’язку із захисту України", — йдеться в тексті петиції.

Автор звернення наполягає на зміні самого принципу бронювання. Замість автоматичного захисту цілих категорій працівників пропонується оцінювати необхідність бронювання кожної конкретної посади.

"Метою має бути перехід від категоріального принципу до принципу об’єктивної необхідності", — наголошує автор ініціативи.

Петиція на сайті Кабінету Міністрів України. Фото: "Телеграф"

Які зміни пропонують Кабміну

Йдеться не лише про відмову від автоматичного захисту від мобілізації за посадою, а й про запровадження механізму ротації та регулярної перевірки підстав для бронювання.

Серед ключових вимог:

запровадити індивідуальну оцінку посад — бронювання пропонують надавати не цілим структурам чи професійним категоріям, а конкретним працівникам, функції яких є критично важливими для роботи держави;

— бронювання пропонують надавати не цілим структурам чи професійним категоріям, а конкретним працівникам, функції яких є критично важливими для роботи держави; створити механізм ротації — щоб військовозобов'язані держслужбовці, правоохоронці, прокурори та судді могли залучатися до оборонних завдань без втрати керованості державними інституціями;

— щоб військовозобов'язані держслужбовці, правоохоронці, прокурори та судді могли залучатися до оборонних завдань без втрати керованості державними інституціями; регулярно переглядати підстави для бронювання залежно від поточних потреб Сил оборони;

залежно від поточних потреб Сил оборони; унеможливити безстрокову бронь лише через займану посаду — кожне рішення, на думку автора, має мати індивідуальне та письмове обґрунтування;

— кожне рішення, на думку автора, має мати індивідуальне та письмове обґрунтування; забезпечити більш рівний розподіл оборонного обов'язку незалежно від місця роботи, посади чи державного органу.

Збір підписів під зверненням розпочався 26 серпня. До завершення голосування, згідно з інформацією на сторінці петиції, залишається 91 день.

Для того щоб Кабмін був зобов'язаний розглянути ініціативу, вона має набрати 25 тисяч голосів у встановлений для цього строк.

Контекст "Телеграфу": Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш детально про те, що таке петиція у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити".

Раніше "Телеграф" розповідав, через яку помилку кадровиків заброньованих чоловіків можуть мобілізувати вже завтра