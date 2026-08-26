Харчування, прибирання та заняття: у скільки обходиться державний садочок українським батькам

Батьки назвали реальні суми витрат

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Українці в соцмережі Threads активно обговорюють реальну вартість відвідування дитячого садка. Одна з мам підрахувала, що витрати на державний заклад разом із харчуванням, фондами та додатковими заняттями можуть сягати майже 8 тисяч гривень на місяць.

Втім, у коментарях її розрахунки викликали суперечку. Частина батьків запевняє, що витрачає у кілька разів менше, а дехто взагалі не платить за харчування чи додаткові заняття.

Звідки взялися майже 8 тисяч гривень

Дискусію розпочала одна з користувачок Threads, яка запропонувала порівняти витрати на державний і приватний дитячі садочки.

Допис в Threads

За її підрахунками, лише харчування в державному закладі може коштувати близько 1 тисячі гривень на місяць, якщо родина не має пільг.

Ще від 600 до 800 гривень, за її словами, можуть йти на театральні вистави, коктейлі та інші додаткові заходи.

Окремою статтею витрат вона назвала внески до батьківського комітету — приблизно 600 гривень на місяць.

"Бо ж треба папір, ксерокс, телевізор, принтер, загалом все і навіть туалетний папір…", — йдеться в дописі.

Найбільше, за її розрахунками, коштують додаткові заняття. Мама навела такі орієнтовні суми:

англійська мова — близько 2 тисяч гривень;

руханка, танці або спорт — близько 2 тисяч гривень;

підготовка до школи чи творчі заняття — ще близько 2 тисяч гривень.

Таким чином, за максимальним сценарієм витрати можуть наблизитися до 8 тисяч гривень щомісяця.

Однак інші батьки звернули увагу: такий розрахунок не можна застосувати до всіх державних садочків.

"Не рівняйте всі державні садочки": скільки платять інші батьки

У коментарях під дописом користувачі Threads навели власний досвід. І суми виявилися дуже різними.

Одна з мам написала, що у її садочку основні витрати значно нижчі.

"У нас за місяць харчування — приблизно 1500 гривень. Фонд групи — 200 гривень. І місцями на день народження чи Новий рік вихователям додатково гривень по 300. Все".

Вона також зазначила, що одного разу батьки здавали від 300 до 500 гривень на генеральне прибирання.

Коментар в Threads

Інша користувачка взагалі не погодилася з озвученими тисячними витратами.

"Де ви такі ціни берете? Харчування на місяць — приблизно 600 гривень, театр — 300 гривень, фонди — 100 гривень. Де берете ті тисячі, я не знаю".

Коментар в Threads

Ще одна мама розповіла, що її дитина відвідує інклюзивну групу, тому частину витрат родина взагалі не несе.

"Харчування безкоштовно. Заняття безкоштовно. Іноді фонд групи аж 200 гривень. Ніяких поборів. Ремонт у групі зробили не батьки, а за кошти, які виділяє місто".

Коментар в Threads

Як це виглядає у порівнянні з приватним садочком

Ще одна учасниця дискусії навела власні розрахунки, порівнявши державний і приватний заклади.

За її словами, приватний садочок може коштувати близько 18 тисяч гривень на місяць. Водночас у деяких випадках частину суми можуть компенсувати в межах програми "гроші ходять за дитиною", що зменшує фактичну оплату приблизно до 13 тисяч гривень.

Втім, вона наголосила, що не всі приватні садочки беруть участь у таких програмах.

Щодо державного закладу, то у її випадку витрати були значно нижчими.

За п'ять місяців батьки здали 1600 гривень. До цієї суми, за її словами, увійшли:

600 гривень на різні потреби для дітей;

700 гривень на заміну лінолеуму;

200 гривень на подарунок виховательці.

У середньому це становило близько 320 гривень додаткових витрат на місяць плюс оплата харчування.

"За місяць виходить 320 гривень плюс харчування — приблизно 1820 гривень", — пояснила вона.

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Головна різниця може бути не лише у ціні

Батьки, які мають досвід відвідування і державних, і приватних садочків, звертають увагу: вартість — далеко не єдина відмінність.

Одна з користувачок Threads порівняла насамперед кількість дітей у групах.

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За її словами, у приватному садочку на 10–15 дітей можуть працювати двоє дорослих. У державному ж на таку саму кількість працівників може припадати від 20 до 30 вихованців.

Водночас вона переконана, що сам факт нижчої вартості не робить державний заклад автоматично гіршим.

"Державний однозначно дешевше за приватний. Це не робить його поганим. Поганим його роблять дорослі люди, які не на своєму місці і ненавидять свою роботу".

За її словами, вона мала досвід як дуже хорошого, так і невдалого державного садочка.

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