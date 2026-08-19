"Паперова магія" торгово-промислової палати: як довідки допомагали легалізувати розкрадання у Харкові та Києв

Що знайшли у справі про закупівлі в Харкові

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Торгово-промислова палата, яка за законом має підтримувати бізнес, дедалі частіше згадується у кримінальних зведеннях як інструмент для легалізації сумнівних тендерних націнок або як майданчик для вимагання хабарів.

Останні гучні справи, в яких фігурують документи та посадовці ТПП, стосуються підготовки до зими у Харкові та оборонних закупівель у столиці.

Харківський "фокус": дві різні довідки за 24 години

Матеріали кримінального провадження про порушення при закупівлі запірної арматури для КП "Харківські теплові мережі" розкривають технологію підгонки цифр під потреби "своїх" підрядників. Як встановили слідчі Нацполу, для виправдання купівлі запчастин у посередника – ТОВ "Старт Лінкор" (власник Олег Бєлєньков) із переплатою майже у 70 млн грн, замовник організував організував отримання довідок від Харківської торгово-промислової палати.

У документах, виданих із різницею в один день – 14 та 15 березня 2023 року, ціни на ту саму продукцію суттєво відрізнялися. Правоохоронці з’ясували, що ринкову вартість не аналізували, а "потрібні" цифри вказали за даними компаній, що не є виробниками. Звісно, до тендерної документації долучили варіант із завищеною ціною і це дозволило КП придбати арматуру у "Старт Лінкор" за 153,7 млн грн. Хоча фірма напередодні купила товар у виробника лише за 87,5 млн грн.

Ціни у документах суттєво відрізняються

Таким чином, громада Харкова втратила десятки мільйонів, що підтвердила експертиза. Наразі розслідування у справі ще триває (Печерський районний суд Києва нещодавно продовжив строк розслідування до 23 вересня), а докладніше про цей епізод та фігурантів справи, "Телеграф" розповість днями у черговому розслідуванні.

Київський масштаб: 100 тис. євро за "форс-мажор" для ЗСУ

Поки у Харкові ТПП допомагала "ховати" переплати на ремонтах, у столиці викрили більш цинічну оборудку. 9 липня СБУ затримала радницю ТПП України з правових питань та її сина на вимаганні 100 тис. євро.

Як повідомив Офіс Генпрокурора, гроші "родинний підряд" планував отримати в оборонного підприємства, яке постачає дрони для ЗСУ. Через пожежу на складі частина техніки була знищена, і виробнику був потрібний офіційний висновок ТПП про "істотну зміну обставин", щоб "уникнути штрафів за зрив державного контракту. Посадовиця, за версією силовиків, прямо заявила: або бізнес платить у валюті, або документи в архівах ТПП "зникнуть", а підписи будуть визнані недійсними під час перевірок.

Посадовицю з сином затримали під час передачі другої частини "винагороди". Обом інкримінують пособництво у вимаганні та одержанні хабаря (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 КК України) та взяли під варту з можливістю внесення застави у 10 та 5 млн грн.

Випадки у Харкові та Києві свідчать про системну проблему: висновки Торгово-промислової палати нерідко використовуються як "юридичний захист" від НАБУ та Держаудитслужби. Організатори тендерів додають такі довідки, щоб зняти з себе відповідальність за вартість закупівель. Натомість Верховний Суд вже неодноразово наголошував: документи від ТПП не звільняють чиновників та адміністрації КП від обов’язків самостійно моніторити ринок та дбати про економію бюджетних коштів.

Коли ж справа доходить до фіксування реальних збитків від обстрілів, експертизи ТПП або підтвердження форс-мажорних обставин, як бачимо може йтися про зловживання.