Вибухи, заграва та пожежа у багатоповерхівці: що відомо про нічну атаку по Україні (фото, відео)

На місцях працювали екстрені служби

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Росія знову здійснила атаку по Україні. Під ударом опинилися Києва та Запоріжжя. В результаті є пошкодження та постраждалі.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі розповів мер Києва Віталій Кличко, у столиці було пошкоджено 12-поверховий будинок. У ньому стався спалах з першого по п’ятий поверх.

Наслідки атаки:

В Оболонському районі БПЛА впав на територію між житловими будинками. У 12-поверховому будинку спалах з другого по п’ятий поверхи. Екстрені служби працюють дома.

У Подільському районі – попадання у нежитлову споруду.

Внаслідок падіння БПЛА пожежа у зеленій зоні у Дніпровському районі столиці.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків палає покрівля нежитлової будівлі. Екстрені служби прямують на місце

У Деснянському районі сталося спалах трави на відкритій території на площі 2 га. Ліквідація продовжується

За даними ДСНС, щонайменше постраждали троє людей. На місцях працюють усі необхідні служби.

Водночас ворог аткував Запоріжжя. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Росія завдала удару по складським приміщенням. В результаті сталася пожежа. Постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає Вишневе після удару російських "БпЛА". Ян Доброносов показав фото із місця події.