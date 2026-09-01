Росіяни знову атакували Бориспіль. Пошкоджено п'ятиповерхівку, "АТБ" та не тільки (фото і відео)

Місто вкотре за останній час стає мішенню агресора

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В ніч на вівторок, 1 вересня, Росія атакувала ракетами та дронами місто Бориспіль Київської області. Під удар потрапила житлова п'ятиповерхівка та інші об'єкти, загинуло четверо людей.

Про це поінформував голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. Ще 13 людей отримали поранення. У ДСНС повідомили, що в місті пошкоджено також магазин та два приватні житлові будинки, приміщення СТО. Крім того, горіли три автівки.

Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС

Одна з постраждалих квартир. Фото: ДСНС

З жителями працюють психологи. Фото: ДСНС

Пошкоджений "АТБ". Фото: Бориспіль INFO

Згоріли машини. Фото: t.me/ivisti

Рятувальники евакуювали 48 людей та деблокували з-під завалів двох жителів пошкодженої п'ятиповерхівки. В іншій частині Борисполя через ворожий удар пошкоджено будівлю підприємства та зайнявся вантажний автомобіль.

Ворог регулярно тероризує Бориспіль

Останнім часом росіяни посилили удари по Борисполю та навколишніх районах, де розташовано чимало промислових складів. Зокрема вони атакували Бориспільський район 22 серпня. Серед білого дня РФ вдарила по автостоянці вантажного транспорту. Загинули чоловік та жінка. Ще дев'ять людей було поранено, зокрема, дитина.

Перед цим, у ніч на 20 серпня російські війська також завдали удару по Борисполю. Було пошкоджено складські приміщення з продовольством, а також інфраструктуру Міжнародного комітету Червоного Хреста. В ході атаки у Бориспільському районі було пошкоджено 14 приватних будинків, чотири складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та вісім автомобілів.

Атака на Київ 1 вересня — наслідки

Під ударом в ніч на 1 вересня була й столиця. У Києві загинуло восьмеро людей, ще п'ятеро постраждали, з них троє дітей. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що в ніч на 1 вересня росіяни прицільно вдарили балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах. Загинуло шестеро залізничників, ще один отримав поранення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 30 серпня Росія також здійснила атаку по Україні. Під ударом були Київ та Запоріжжя. В результаті є пошкодження та постраждалі.