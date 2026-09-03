Замах чи викрадення? У СБУ та ГУР видали різні версії конфлікту зі стріляниною у Києві

Розслідуванням інциденту займається Державне бюро розслідувань (ДБР)

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У Службі безпеки України (СБУ) та Головному управлінні розвідки (ГУР) прокоментували конфлікт зі стріляниною, що сталася у Києві 2 вересня. У справі замішаний заступник командира Російського добровольчого корпусу з бойової роботи Степан Каплунов, який перебуває у підпорядкуванні ГУР.

У четвер, 3 вересня, СБУ повідомила, що викрила контакти заступника командира російського добровольчого корпусу зі спецслужбами РФ. За версією СБУ, вказана особа мала підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху 24 серпня.

Позиція СБУ

У СБУ зазначили, що від спецслужб Росії цей військовослужбовець отримав завдання на ліквідацію й інших військових сил оборони України в обмін на грошову винагороду. У відомстві додали, що зуміли зірвати підготовку злочину, а вказаний військовослужбовець визнав факт контактів із ФСБ РФ, що дозволило українській спецслужбі встановити весь ланцюжок причетних до запланованого злочину.

У СБУ також коротко прокоментували конфлікт із ГУР у Києві.

У той час як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, виникла абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини. Цього точно не мало статися. СБУ

Зазначимо, СБУ опублікувала відео, де Каплунов каже, що з ним зв'язалася особа з території РФ, яка діяла на користь ФСБ. Його намагалися завербувати задля ліквідації бійців сил оборони України та інших осіб.

Водночас адвокат заступника командира РДК Тарас Боровський заявив УП, що відео зняли під тиском та погрозами вбивства.

Позиція "Тимура"

"Тимур" (справжнє ім’я та прізвище командира не розголошуються з метою безпеки), командир "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО, у складі якого знаходиться "Російський добровольчий корпус", розповів свою версію події. За його словами, співробітники СБУ викрали бойового командира одного з підрозділів ГУР та утримували його без офіційних звинувачень. Ймовірно, йдеться про Каплунова. "Тимур" також заявив, що стрілянину 2 вересня у Києві розпочали представники СБУ, але не з підрозділу "Альфа".

"Я хотів би подякувати командиру "Альфи", який приїхав особисто разом зі мною врегульовувати ситуацію на місце події. Але, на жаль, після досягнення домовленості про продовження всіх процесуальних дій відповідно до чинного законодавства з невідомих нам причин інші співробітники СБУ, які не мають ніякого відношення до "Альфи" СБУ, почали затримувати співробітників ГУР і відкрили вогонь без попередження по неозброєних співробітниках ГУР, яким я дав команду не реагувати на будь-які провокації", — заявив "Тимур".

Заступник командира Російського добровольчого корпусу із бойової роботи Степан Каплунов також прокоментував ситуацію. За його словами, 23 серпня його викрали біля свого будинку невідомі, які представилися співробітниками поліції. Через 9 днів його відвезли додому, де збиралися провести обшук. Він заявив, що резонансну стрілянину він "чув через вікно", після чого його звільнили бійці спецпідрозділу Тимура.

"Я чув, що відбувається якась стрілянина. Конкретно ж, що саме відбувалося, я знати не міг. Після цього обшук завершився, і наші хлопці зі спецпідрозділу Тимура фактично силою мене забрали, за що їм величезне спасибі", — розповів Каплунов.

Позиція ГУР

У відомстві не коментують ситуацію зі стріляниною у Києві, проте там зазначили, що розгортається цілеспрямована кампанія з дезінформації з метою дискредитації Військової розвідки та бойових підрозділів ГУР МО України.

Стрілянина на Березняках

У ніч на 2 вересня на Березняках у Києві, біля будинку на вул. Юрія Шумського, 10 сталася стрілянина. Подія трапилася на тлі зникнення військовослужбовця ГУР Степана Каплунова. Ще 27 серпня військовий юрист Тарас Боровський заявив, що Каплунов, який є його клієнтом, був викрадений.

Вночі після стрілянини Боровський повідомив, що до житла Каплунова прибули правоохоронці, після чого на місце приїхали побратими військового. За словами адвоката, пролунали постріли. Згодом він заявив про прибуття на місце представників ГУР та СБУ.

Увага, на відео є ненормативна лексика!

Вранці в цьому ж районі столиці знову сталася стрілянина. Повідомлялося про поранених. У поліції Києва з приводу ранкової стрілянини заявили, що це компетенція спецслужб.

Увечері 2 вересня Каплунов вже перебував на волі, але його місцеперебування невідоме, — повідомив адвокат Тарас Боровський УП. Також він підтвердив, що внаслідок конфлікту постраждали троє військовослужбовців ГУР, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні назвав ситуацію "абсолютно ганебною".

"Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань зʼясують всі деталі: будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено", — заявив глава держави.

Згодом Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Також з’явилося відео моменту початку стрілянини.

Нагадаємо, 3 вересня у Києві знову сталася стрілянина. Постріли чули у Святошинському районі біля лікарні на вулиці Житомирській.