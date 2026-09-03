Покушение или похищение? В СБУ и ГУР выдали разные версии конфликта со стрельбой в Киеве

Расследованием инцидента занимается Государственное бюро расследований (ГБР)

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В Службе безопасности Украины (СБУ) и Главном управлении разведки (ГУР) прокомментировали конфликт со стрельбой, произошедший в Киеве 2 сентября. В деле замешан заместитель командира Русского добровольческого корпуса по боевой работе Степан Каплунов, который находится в подчинении ГУР.

В четверг, 3 сентября, СБУ сообщила, что разоблачила контакты заместителя командира русского добровольческого корпуса (РДК) со спецслужбами РФ. По версии СБУ, указанное лицо должно было подготовить покушение против одного из лидеров российского оппозиционного движения 24 августа.

Позиция СБУ

В СБУ отметили, что от спецслужб России этот военнослужащий получил задачу на ликвидацию и других военных Сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение. В ведомстве добавили, что сумели сорвать подготовку преступления, а указанный военнослужащий признал факт контактов с ФСБ РФ, что позволило украинской спецслужбе установить всю цепочку причастных к запланированному преступлению.

В СБУ также коротко прокомментировали конфликт с ГУР в Киеве.

В то время как сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств указанного уголовного правонарушения, возникла совершенно недопустимая конфликтная ситуация, которая привела к стрельбе. Этого точно не должно было произойти. СБУ

Отметим, СБУ опубликовала видео, где Каплунов говорит, что с ним связалось лицо из территории РФ, действовавшее в пользу ФСБ. Его пытались завербовать для ликвидации бойцов сил обороны Украины и других лиц.

В то же время адвокат заместителя командира РДК Тарас Боровский заявил УП, что видео сняли под давлением и угрозами убийства.

Позиция "Тимура"

"Тимур" (настоящее имя и фамилия командира не разглашаются в целях безопасности), командир "Спецподразделения Тимура" ГУР МО, в составе которого находится "Русский добровольческий корпус" рассказал свою версию произошедшего. По его словам, сотрудники СБУ похитили боевого командира одного из подразделений ГУР и удерживали его без официальных обвинений. Вероятно, речь идет о Каплунове. "Тимур" также заявил, что стрельбу 2 сентября в Киеве начали представители СБУ, но не из подразделения "Альфа".

"Я хотел бы поблагодарить командира "Альфы", приехавшего лично вместе со мной урегулировать ситуацию на место происшествия. Но, к сожалению, после достижения договоренности о продолжении всех процессуальных действий в соответствии с действующим законодательством по неизвестным нам причинам другие сотрудники СБУ, не имеющие никакого отношения к "Альфе" СБУ, начали задерживать сотрудников ГУР и открыли огонь без предупреждения по невооруженным сотрудникам ГУР, которым я дал команду не реагировать на любые провокации", — заявил "Тимур".

Заместитель командира Русского добровольческого корпуса по боевой работе Степан Каплунов также прокомментировал ситуацию. По его словам, 23 августа он был похищен возле своего дома неизвестными, которые представились сотрудниками полиции. Спустя 9 дней его отвезли домой, где собирались провести обыск. Он заявил, что резонансную перестрелку он "слышал через окно", после чего его освободили бойцы спецподразделения Тимура.

"Я слышал, что происходит какая-то стрелкотня из оружия, стрельба. То есть, конкретно что происходило, я не могу знать. После чего обыск закончился и меня уже непосредственно, можно сказать, силой ребята наши со спецподразделения Тимура забрали, за что им огромное спасибо", — рассказал Каплунов.

Позиция ГУР

В ведомстве не комментируют ситуацию со стрельбой в Киеве, однако там отметили, что разворачивается целенаправленная кампания по дезинформации с целью дискредитации Военной разведки и боевых подразделений ГУР МО Украины.

Стрельба на Березняках

В ночь на 2 сентября на Березняках в Киеве, у дома по ул. Юрия Шумского, 10 произошла стрельба. Происшествие стряслось на фоне исчезновения военнослужащего ГУР Степана Каплунова. Еще 27 августа военный юрист Тарас Боровский заявил, что Каплунов, который является его клиентом, был похищен.

Ночью после стрельбы Боровский сообщил, что к жилью Каплунова прибыли правоохранители, после чего на место приехали побратимы военного. По словам адвоката, раздались выстрелы. Впоследствии он заявил о прибытии на место представителей ГУР и СБУ.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!

Утром в этом же районе столицы снова произошла стрельба. Сообщалось о раненых. В полиции Киева по поводу утренней стрельбы заявили, что это компетенция спецслужб.

Вечером 2 сентября Каплунов уже находился на свободе, но его местонахождение неизвестно, — сообщил его адвокат Тарас Боровский УП. Также он подтвердил, что в результате конфликта пострадали трое военнослужащих ГУР, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал ситуацию "совершенно позорной".

"Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация пошагово. Должна быть ответственность, в том числе кадровые решения руководителей спецслужб по поводу участников случившегося и должны быть внутренние расследования в обеих службах. Стрелять здесь, в Украине, можно только в российских оккупантов для защиты Украины. Никакая другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто такое, что кому-то позволено", — заявил глава государства.

Позже Зеленский уволил Олега Храмова с должности начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Также появилось видео момента начала перестрелки.

Напомним, 3 сентября в Киеве вновь произошла стрельба. Выстрелы слышали в Святошинском районе возле больницы на улице Житомирской.