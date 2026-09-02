Росія вдарила по логістичному об’єкту у Києві: як виглядають наслідки атаки (репортаж Яна Доброносова)
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Як виглядає пошкоджений логістичний об’єкт
Ворог продовжує знищувати логістичні центри та склади. Ще один такий об’єкт постраждав сьогодні в Києві
Наслідки ворожої атаки у репортажі фотокореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова.
Раніше "Телеграф" розповідав, що сьогодні під час занять, Росія вдарила по університету у Києві.
Інформація про це була опублікована у Telegram-каналі мера столиці Віталія Кличка. Повідомляється, що у Шевченківському районі, внаслідок влучення БпЛА, сталося загоряння у 6-поверховому житловому будинку. Також неподалік зайнялась триповерхова будівля.
Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. У лікарнях міста перебувають троє поранених.
Нагадаємо, що "Телеграф" розповідав, що глава Росії Володимир Путін виступив із низкою різких заяв про Україну — вони пов’язані з вечірнім зверненням українського президента Володимира Зеленського, в якому він попередив про закриття неба над Росією дронами.
Також "Телеграф" розповідав, чому вноземцям в Україні радять бути ще обережнішими. На тлі нових російських атак жорсткі попередження для своїх громадян мають США, Велика Британія, Німеччина, Італія та Нідерланди.