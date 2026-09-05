Рус

Звучать на мільйон, а коштують до 2000 грн: бюджетні парфуми, які легко конкурують із люксом

Автор
Анастасія Мокрик ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Популярні аромати у доступному сегменті
Популярні аромати у доступному сегменті. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці композиції підійдуть щодня або для особливого випадку

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Бюджетна парфумерія може скласти конкуренцію відомішим люксовим брендам. Серед неї є варіанти, які підійдуть на будь-який смак та на будь-який випадок.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла менеджер категорійного управління BROCARD, напрямок "Парфумерія" Людмила Унінець. За її словами, серед доступних варіантів – Elizabeth Arden та Banderas.

Вартість цих парфумів – до 2 тисяч гривень.

Elizabeth Arden White Tea — м’якший і спокійніший варіант. Це деревний та квітковий аромат для жінок. White Tea був запущений у 2017 році. White Tea був створений Родріго Флорес-Ру, Гійомом Флавінією та Каролін Сабас.

Ноти: боби тонка, вода рожева, жасмин, мандарин, італійський мате, мускус, чай білий, шавлія, морські ноти.

Як виглядає парфум Elizabeth Arden White
Elizabeth Arden White Tea. Фото: Brocard/скріншот

Elizabeth Arden 5th Avenue NYC Downtown - це жіноча парфумерна вода з виразним фруктовим характером та ароматичним рослинним акцентом. Композиція поєднує легкість фруктів з вишуканою трав’яною нотою, що робить її ідеальним повсякденним ароматом для міського образу.

Ноти: амбра, груша, жасмин, ірис, лілія, сандалове дерево, квіти апельсина, шавлія, матчі.

Elizabeth Arden Untold - це аромат, створений для жінок, які цінують глибину та розкіш у повсякденному житті. Ідеально підходить для вечірніх виходів, вечерь при свічках або особливих випадків, коли ви хочете підкреслити свою впевненість та чарівність.

Ноти: бергамот, гарденія, жасмин, мускус, біла півонія, сандал, смородина чорна, рожевий перець, операнід.

Парфуми Elizabeth Arden 5th Avenue NYC Downtown та Elizabeth Arden Untold
Elizabeth Arden 5th Avenue NYC Downtown та Elizabeth Arden Untold. Фото: Brocard/скріншот

Antonio Banderas Blue Seduction – легендарна жіноча композиція, створена в пару до однойменного чоловічого аромату. Це ніжний і водночас свіжий квітковий коктейль для яскравих, життєрадісних та сміливих дівчат, які можуть легко "відключити" голову, відволіктися від повсякденної метушні та повністю віддатися почуттям.

Переклад: бензоїн, бергамот, гарденія, груша, диня, жасмин, конвалія, малина, мускус, пачулі, півонія, троянда, болгарський лист фіалки.

Banderas Icon Woman Elixir Eau de Parfum Intense – амбровий дерево-пряний аромат для жінок, випущений у 2026 році. Розкішний аромат з колекції The Icon, що поєднує духи, що символізують сучасну жінку, елегантну та впевнену у собі. The Icon Woman Elixir — не тільки ікона стилю, але і жінка, яка зуміла розкрити свою внутрішню силу. Витончений жіночний аромат, що підкреслює індивідуальність. Стильний флакон з градієнтом від яскраво-червоного до фіолетового підкреслює пристрасний і загадковий характер парфумів.

Ноти: бензоїн, жасмин, малина, сандалове дерево, фрукти, червоний, рожевий перець.

Парфуми Antonio Banderas Blue Seduction та Banderas Icon Woman Elixir Eau de Parfum Intense
Antonio Banderas Blue Seduction та Banderas Icon Woman Elixir Eau de Parfum Intense. Фото: Brocard/скріншот

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, від якого парфуму українські чоловіки божеволіють. Один із бестселерів зараз можна купити за копійки.

Теги:
#Запах #Парфуми #Парфуми #BROCARD #Людмила Унінець