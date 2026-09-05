Звучать на мільйон, а коштують до 2000 грн: бюджетні парфуми, які легко конкурують із люксом

Ці композиції підійдуть щодня або для особливого випадку

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Бюджетна парфумерія може скласти конкуренцію відомішим люксовим брендам. Серед неї є варіанти, які підійдуть на будь-який смак та на будь-який випадок.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла менеджер категорійного управління BROCARD, напрямок "Парфумерія" Людмила Унінець. За її словами, серед доступних варіантів – Elizabeth Arden та Banderas.

Вартість цих парфумів – до 2 тисяч гривень.

Elizabeth Arden White Tea — м’якший і спокійніший варіант. Це деревний та квітковий аромат для жінок. White Tea був запущений у 2017 році. White Tea був створений Родріго Флорес-Ру, Гійомом Флавінією та Каролін Сабас.

Ноти: боби тонка, вода рожева, жасмин, мандарин, італійський мате, мускус, чай білий, шавлія, морські ноти.

Elizabeth Arden White Tea. Фото: Brocard/скріншот

Elizabeth Arden 5th Avenue NYC Downtown - це жіноча парфумерна вода з виразним фруктовим характером та ароматичним рослинним акцентом. Композиція поєднує легкість фруктів з вишуканою трав’яною нотою, що робить її ідеальним повсякденним ароматом для міського образу.

Ноти: амбра, груша, жасмин, ірис, лілія, сандалове дерево, квіти апельсина, шавлія, матчі.

Elizabeth Arden Untold - це аромат, створений для жінок, які цінують глибину та розкіш у повсякденному житті. Ідеально підходить для вечірніх виходів, вечерь при свічках або особливих випадків, коли ви хочете підкреслити свою впевненість та чарівність.

Ноти: бергамот, гарденія, жасмин, мускус, біла півонія, сандал, смородина чорна, рожевий перець, операнід.

Elizabeth Arden 5th Avenue NYC Downtown та Elizabeth Arden Untold. Фото: Brocard/скріншот

Antonio Banderas Blue Seduction – легендарна жіноча композиція, створена в пару до однойменного чоловічого аромату. Це ніжний і водночас свіжий квітковий коктейль для яскравих, життєрадісних та сміливих дівчат, які можуть легко "відключити" голову, відволіктися від повсякденної метушні та повністю віддатися почуттям.

Переклад: бензоїн, бергамот, гарденія, груша, диня, жасмин, конвалія, малина, мускус, пачулі, півонія, троянда, болгарський лист фіалки.

Banderas Icon Woman Elixir Eau de Parfum Intense – амбровий дерево-пряний аромат для жінок, випущений у 2026 році. Розкішний аромат з колекції The Icon, що поєднує духи, що символізують сучасну жінку, елегантну та впевнену у собі. The Icon Woman Elixir — не тільки ікона стилю, але і жінка, яка зуміла розкрити свою внутрішню силу. Витончений жіночний аромат, що підкреслює індивідуальність. Стильний флакон з градієнтом від яскраво-червоного до фіолетового підкреслює пристрасний і загадковий характер парфумів.

Ноти: бензоїн, жасмин, малина, сандалове дерево, фрукти, червоний, рожевий перець.

Antonio Banderas Blue Seduction та Banderas Icon Woman Elixir Eau de Parfum Intense. Фото: Brocard/скріншот

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, від якого парфуму українські чоловіки божеволіють. Один із бестселерів зараз можна купити за копійки.