Звучат на миллион, а стоят до 2000 грн: бюджетные духи, которые легко конкурируют люксом

Эти композиции подойдут на каждый день или для особого случая

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Бюджетная парфюмерия может составить конкуренцию более известным люксовым брендам. Среди нее есть варианты, которые подойдут на любой вкус и на любой случай.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала менеджер категорийного управления BROCARD, направление "Парфюмерия" Людмила Унинец. По ее словам, среди доступных вариантов — Elizabeth Arden, Banderas.

Стоимость этих парфюмов — до 2 тысяч гривен.

Elizabeth Arden White Tea — более мягкий и спокойный вариант. Это древесный и цветочный аромат для женщин. White Tea был запущен в 2017 году. White Tea был создан Родриго Флорес-Ру, Гийомом Флавиньей и Каролин Сабас.

Ноты: бобы тонка, вода розовая, жасмин, мандарин, итальянский мате, мускус, чай белый, шалфей, морские ноты.

Elizabeth Arden White Tea. Фото: Brocard / скриншот

Elizabeth Arden 5th Avenue NYC Downtown — это женская парфюмерная вода с выразительным фруктовым характером и ароматическим растительным акцентом. Композиция сочетает лёгкость фруктов с более изысканной травяной нотой, что делает ее идеальным повседневным ароматом для городского образа.

Ноты: амбра, груша, жасмин, ирис, лилия, сандаловое дерево, цветы апельсина, шалфей, матча.

Elizabeth Arden Untold — это аромат, созданный для женщин, которые ценят глубину и роскошь в повседневной жизни. Идеально подходит для вечерних выходов, ужинов при свечах или особых случаев, когда вы хотите подчеркнуть свою уверенность и обаяние.

Ноты: бергамот, гардения, жасмин, мускус, белый пион, сандал, смородина черная, розовый перец, операнид.

Elizabeth Arden 5th Avenue NYC Downtown и Elizabeth Arden Untold. Фото: Brocard / скриншот

Antonio Banderas Blue Seduction – легендарная женская композиция, созданная в пару к одноимённому мужскому аромату. Это нежный и одновременно свежий цветочный коктейль для ярких, жизнерадостных и смелых девушек, которые могут легко "отключить" голову, отвлечься от повседневной суеты и полностью отдаться чувствам.

Ноты: бензоин, бергамот, гардения, груша, дыня, жасмин, ландыш, малина, мускус, пачули, пион, роза, болгарский лист фиалки.

Banderas Icon Woman Elixir Eau de Parfum Intense – амбровый дерево-пряный аромат для женщин, выпущенный в 2026 году. Роскошный аромат из коллекции The Icon, сочетающий духи, символизирующие современную женщину, элегантную и уверенную в себе. The Icon Woman Elixir — не только икона стиля, но и женщина, сумевшая раскрыть свою внутреннюю силу. Утонченный женственный аромат, подчеркивающий индивидуальность. Стильный флакон с градиентом от алого до фиолетового подчеркивает страстный и загадочный характер духов.

Ноты: бензоин, жасмин, малина, сандаловое дерево, фрукты, красный, розовый перец.

Antonio Banderas Blue Seduction и Banderas Icon Woman Elixir Eau de Parfum Intense. Фото: Brocard / скриншот

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, от какого парфюма украинские мужчины сходят с ума. Один из бестселлеров сейчас можно купить за копейки.