Є три способи примусити Путіна закінчити війну вже в 2027 році, - експосол США

Главі Кремля слід враховувати одразу низку факторів

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Війна Росія проти України справді може закінчитися у 2027 році. Для цього до російського голови Володимира Путіна має прийти усвідомлення, що він не може перемогти, а це може статися вже протягом найближчих півроку.

Про це колишній посол США в Україні Вільям Тейлор розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу": "Путін може зупинити війну вже за півроку": експосол США Тейлор про план Трампа, санкції та НАТО".

На його думку, мають одночасно спрацювати одразу три фактори, які посилять тиск на Путіна. Перший – це продовження підтримки України.

"Європейці продовжують посилювати підтримку, забезпечуючи Україну озброєнням — закуповуючи його у Сполучених Штатів, частково використовуючи власні запаси, а також допомагаючи українцям виробляти власну зброю. Якщо ця допомога продовжуватиметься, Путін все ясніше розумітиме, що перемоги не буде", — каже Тейлор.

Другий чинник – нові санкції США проти Росії. Експосол упевнений, що коли Путін побачить, що Штати вводять санкції, про які говорили, він стане свідком сильної двопартійної підтримки цього рішення і зрозуміє: ця позиція непохитна.

Вільям Тейлор

Третій – стійкість самої України. Путін також має враховувати непохитність українського народу та готовність продовжувати опір.

"До того ж він не може не враховувати самих українців — вашу силу, рішучість, стійкість і зростаючий військовий потенціал. Це нікуди не зникне. І як тільки він усе це усвідомлює — можливо, ще цього року чи на початку наступного — йому доведеться зупинити війну", — підсумував Тейлор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий соціолог Євген Головаха розповів, коли закінчиться війна.