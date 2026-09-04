"Будете сміятися": Резніков розповів про одну з вимог Росії на переговорах

Серед низки безглуздих вимог одна вирізнялася найяскравіше

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Під час перших переговорів між Україною та Росією у Білорусі у лютому 2022 року росіяни пропонували укласти угоду між двома державами та закріпити їхні вимоги. Однак ці вимоги буквально означали капітуляцію.

Про це учасник переговорного процесу, міністроборони України (2021-2023) Олексій Рєзніков розповів в інтерв’ю "Телеграфу": " Сурков бігав по стелі, Путін був змучений, а Зеленський вірив, що можна домовитися — Резніков про те, як починалася велика війна ч. I".

"Коли я почув ці вимоги, то для себе назвав це "м’яким варіантом капітуляції", — каже він.

За словами Резнікова, йшлося про:

конституційну відмову від вступу до НАТО;

конституційне впровадження рівнозначності російської мови поряд з українською;

заборону (як росіяни вважали) нацизму (так звана "денацифікація");

скорочення чисельності ЗСУ та коштів (танки, літаки, ракети).

Однак найбільш безглузда вимога стосувалася ходи зі смолоскипами.

"І ще (будете сміятися) заборона будь-якої ходи з факелами. Тобто, по суті, те, що вони закладали у своє "СВО", називали "денацифікацією", це і було в проекті цієї угоди", — зазначив ексміністр оборони.

Крім того, росіяни наполягали, щоб Україна визнала Донбас вже не українським містом.

Олексій Резніков

Переговори в Білорусі у 2022

Перші три раунди російсько-українських переговорів пройшли у Білорусі. Тоді 28 лютого делегації зустрілися у Гомелі, 3 та 7 березня 2022 року – у Бресті. Українську сторону представляли радник офісу президента Михайло Подоляк, члени Верховної Ради Давид Арахамія, Рустем Умєров, Олексій Резніков, Андрій Костін, заступник міністра закордонних справ Микола Точинський та банкір Денис Кірєєв. До російської делегації увійшли Володимир Мединський, Борис Гризлов, Леонід Слуцький, Андрій Руденко та Олександр Фомін.

Переговори України та Росії у Білорусі у 2022. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Пашинян осадив Путіна на переговорах.