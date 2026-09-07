Віткофф і Кушнер - "кращі за Patriot". 5 найкращих фото Яна Доброносова з історичної зустрічі у Києві
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Зеленський вручив спецпредставникам Трампа особливі футболки та вишиванки на згадку про візит
Стів Віткофф та Джаред Кушнер побували в Україні — це перший візит спецпредставників президента США Дональда Трампа. Вони зустрілись із Володимиром Зеленським та обговорили ряд питань як щодо мирних переговорів, так і допомоги, яка може знадобитись Україні аби пройти зимовий період. Основні події візити — у фото "Телеграфу"
"Hi Jared! Hi Steve!", — президент України приязно зустрів гостей на Софійській площі. Після вітальних обіймів поважні гості, президент та супутники мали невелику екскурсію Софійським собором.
Окрім офіційних представників України та США, були присутні також європейці. Йдеться про радників із нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. Прапори цих країн стояли за столом переговорів на рівні з українським та американським.
Після переговорів, Кушнер, Віткофф та Зеленський вийшли поспілкуватись до журналістів. Не обійшлось і без жартів — Зеленський із посмішкою сказав, що приїзд спецпредставників Трампа спрацював для Києва краще за Patriot. Зустріч відбулась у Маріїнському палаці, де Зеленський раніше дав інтерв'ю Лорі Лумер.
Окремо варто згадати фото Давида Арахамії у футболці "Київський режим". Аналогічні футболки та вишиванки Зеленський подарував Віткоффу та Кушнеру. Фото кореспондента "Телеграфа" із демонстрацією футболки вийшло настільки яскравим, що швидко набуло популярності в мережі.
"Телеграф" нагадує, що риторика про "київський режим" дуже поширена серед російських політиків. Нещодавно голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що якщо "залишити режим" в Києві, це, на його думку, дасть "зелене світло нацизму".