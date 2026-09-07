Віткофф і Кушнер - "кращі за Patriot". 5 найкращих фото Яна Доброносова з історичної зустрічі у Києві

Зеленський вручив спецпредставникам Трампа особливі футболки та вишиванки на згадку про візит

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Стів Віткофф та Джаред Кушнер побували в Україні — це перший візит спецпредставників президента США Дональда Трампа. Вони зустрілись із Володимиром Зеленським та обговорили ряд питань як щодо мирних переговорів, так і допомоги, яка може знадобитись Україні аби пройти зимовий період. Основні події візити — у фото "Телеграфу"

"Hi Jared! Hi Steve!", — президент України приязно зустрів гостей на Софійській площі. Після вітальних обіймів поважні гості, президент та супутники мали невелику екскурсію Софійським собором.

Володимир Зеленський та Стів Віткофф обіймаються при зустрічі в Києві/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Окрім офіційних представників України та США, були присутні також європейці. Йдеться про радників із нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. Прапори цих країн стояли за столом переговорів на рівні з українським та американським.

Переговори з посланцями Трампа/ Ян Доброносов, "Телеграф"

Джаред Кушнер посіхнувся, побачивши камеру, до цього - зберігав серйозність/ Ян Доброносов, "Телеграф"

Після переговорів, Кушнер, Віткофф та Зеленський вийшли поспілкуватись до журналістів. Не обійшлось і без жартів — Зеленський із посмішкою сказав, що приїзд спецпредставників Трампа спрацював для Києва краще за Patriot. Зустріч відбулась у Маріїнському палаці, де Зеленський раніше дав інтерв'ю Лорі Лумер.

Джаред Кушнер, Стів Віткофф та Володимир Зеленський/ Ян Доброносов, "Телеграф"

Джаред Кушнер, Стів Віткофф та Володимир Зеленський на тлі Маріїнського палацу/ Ян Доброносов, "Телеграф"

Окремо варто згадати фото Давида Арахамії у футболці "Київський режим". Аналогічні футболки та вишиванки Зеленський подарував Віткоффу та Кушнеру. Фото кореспондента "Телеграфа" із демонстрацією футболки вийшло настільки яскравим, що швидко набуло популярності в мережі.

Давид Арахамія та футболка "Київський режим", такі ж подарували Віткоффу та Кушнеру/ Артур Гор, "Телеграф"

Телеграм-канали підхопили фото із Арахамією у футболці

"Телеграф" нагадує, що риторика про "київський режим" дуже поширена серед російських політиків. Нещодавно голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що якщо "залишити режим" в Києві, це, на його думку, дасть "зелене світло нацизму".