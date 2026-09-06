Объятия с Зеленским и "Поезд мира": как проходят переговоры с посланниками Трампа (обновляется)

К диалогу в дальнейшем присоединятся европейские партнеры

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В воскресенье, 6 сентября, в Украину впервые прибыли спецредставители американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о последних событиях, встрече посланников в украинским президентом и деталях их беседы.

14:20 В Киеве также находятся представители европейских партнеров: Франции, Великобритании и Германии. Об этом сообщает глава ОП Кирилл Буданов.

14:15 Зеленский сообщил о начале переговоров.

14:00 Украинский президент заявил, что Россия не дала возможности американской делегации добраться до Киева на самолете.

"Хотя наши аэропорты были готовы" — сказал он.

Глава государства добавил, что рассчитывает на искренний диалог с американскими представителями. Далее — присоединятся европейцы. Об этом пишет "УНИАН".

13:30 Владимир Зеленский встретился с Уиткоффом и Кушнером.

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Стив Уиткофф и Владимир Зеленский. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Владимир Зеленский втсретился со Стивеном Уиткоффом и Джредом Кушнером. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Владимир Зеленский втсретился со Стивеном Уиткоффом и Джредом Кушнером. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

13:20 Особое внимание привлекает символичный образ — "поезд мира", на котором прибыли спецпосланники.

Поезд, на котором прибыли спецпосланники. Скриншот: видео "УНИАН"

13:15 Делегация прибыла в Киев поездом. Их встретили на вокзале глава Офиса президент Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица.

12:45 Состоялось совещание с переговорной группой перед встречей с представителями Президента Америки.

"Готовы к разговору. Украина всегда есть и будет конструктивной. Мы заинтересованы в завершении войны. Мир нужен. Гарантии безопасности требуются. Достойный характер послевоенного мира нужен. Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично", — сказал Зеленский.

Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Накануне спецпредставиели встретились в Москве с российским главом Владимиром Путиным.

"Беседа продолжалась более трех часов, а точнее три часа десять минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке за обеденным столом", — заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

Главные заявления с переговоров Путина, Уиткоффа и Кушнера. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путина перекосило во время разговора об Украине. ИИ проанализировал, что означала странная гримаса на переговорах.