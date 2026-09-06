Посланникам Трампа в Киеве подарили символические футболки: за сколько их можно купить (фото)
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Важным гостям сделали символический подарок
В воскресенье, 6 сентября, в Киеве завершились переговоры между руководством Украины и спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
По итогам встречи гостям вручили футболки с надписью "Киевский режим". Об этом сообщает "Телеграф".
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия похвастался данной футболкой, которую он надел под черный пиджак.
Данная футболка продается в Украине в разных магазинах и маркетплейсах. К примеру, на одном из сайтов подобную модель продают по цене от 649 грн (цена зависит от размера и состава ткани).
Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным
Напомним, в субботу, 5 сентября, спецпредставиели Трампа встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Их беседа длилась более трех часов. Затем американская делегация отправилась в Киев и прибыла в столицу Украины на поезде.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на видео с переговоров главы Кремля Владимира Путина со спецпосланниками Трампа есть странный момент. Мимика и выражение лица президента РФ после слов о том, что Украина уменьшила атаки на Россию, вызывает вопросы.