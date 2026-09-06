Посланникам Трампа в Киеве подарили символические футболки: за сколько их можно купить (фото)

Важным гостям сделали символический подарок

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В воскресенье, 6 сентября, в Киеве завершились переговоры между руководством Украины и спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По итогам встречи гостям вручили футболки с надписью "Киевский режим". Об этом сообщает "Телеграф".

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия похвастался данной футболкой, которую он надел под черный пиджак.

Давид Арахамия в футболке Киевский режим/Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Давид Арахамия в футболке Киевский режим/Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Давид Арахамия в футболке Киевский режим/Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Давид Арахамия в футболке Киевский режим/Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Данная футболка продается в Украине в разных магазинах и маркетплейсах. К примеру, на одном из сайтов подобную модель продают по цене от 649 грн (цена зависит от размера и состава ткани).

Футболка Киевский режим продается в Украине/Фото: maikoff.ua

Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Напомним, в субботу, 5 сентября, спецпредставиели Трампа встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Их беседа длилась более трех часов. Затем американская делегация отправилась в Киев и прибыла в столицу Украины на поезде.

Главные заявления с переговоров Путина, Уиткоффа и Кушнера. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Ранее "Телеграф" сообщал, что на видео с переговоров главы Кремля Владимира Путина со спецпосланниками Трампа есть странный момент. Мимика и выражение лица президента РФ после слов о том, что Украина уменьшила атаки на Россию, вызывает вопросы.