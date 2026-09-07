Запліднити робота за 30 днів: Пономарьов вирішив стати письменником, але отримав критику

Текст сповнений штампів

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Український співак Олександр Пономарьов написав пригодницький роман "30 днів: ШІ-людина". Він має вийти у продаж 15 вересня, проте вже викликав критику української читацької спільноти.

Як вказано на сайті Readeat, події роману розгортаються у 2040-х роках на тлі високотехнологічної Європи та відродженої повоєнної України. Головний герой — молодий одесит, успішний музикант та бізнесмен Алекс від нудьги завантажує у свій телефон застосунок із штучним інтелектом називає віртуальну асистентку Гошею. В ході спілкування вона "закохується" в Алекса та обіцяє знайти його та прийти до нього. Герой Пономарьова не сприймає цих слів серйозно, але одного дня це сталося.

Пономарьов зі своєю книгою. facebook.com/saspon

Презентація роману відбулася 3 вересня, розповідає сайт "Гордон". Її відвідали журналіст Дмитро Гордон, мандрівник Дмитро Комаров, ведуча Марічка Падалко, заступник командира бригади "Азов" Нацгвардії України Святослав Паламар, співак Михайло Хома та інші відомі люди.

Гордон та Пономарьов на презентації. Фото: "Гордон"

Ознайомчий уривок — передмова та початок роману, опублікований на сайті Readeat. Текст сповнений штампами, наприклад "до нестями красиве тіло" зі "спокусливими обрисами", у яке втілилася ШІ-асиситентка головного героя.

Проте виявляється, що це біологічний прототип із терміном дії у 30 днів. Гоша пояснює, що для її "продовження" потрібні дві умови: взаємна прихильність, зафіксована системою, і 30 підтверджених інтимних контактів між ними, які автор книги називає "передання твого генетичного матеріалу", яке "активує режим запліднення".

"Це мінімальний поріг стійкого зв'язку. Необхідно накопичити достатній обсяг емоційних, хімічних і тактильних даних. Це виключить випадковість. Пікові викиди окситоцину й дофаміну, повторюваність контакту, збіг ритмів. Коли алгоритм підтвердить стійкість, увімкнеться протокол запліднення, а потім — імплантація зародка. І я зможу залишитися", — йдеться у романі.

Також Пономарьов пише, про "прототип матки — синтетичний ендометрій з адаптивною рецепторною матрицею" з налаштуваннями під біохімічний профіль головного героя. Початок перевантажений фізіологічними термінами, текст читається досить важко.

Сторінка з роману Пономарьова. Фото: readeat.com

Пономарьов на своїй Facebook-сторінці пише, що письменник та поет Юрій Андрухович, який одним із перших прочитав книгу після її прочитання привітав автора з "безсумнівним успіхом. А нас усіх — із народженням крутого письменника".

Як читачі сприйняли роман Пономарьова

Однак судячи з перших відгуків, успіх дуже сумнівний. Авторка Telegram-каналу "Книжкова вісниця Ліатріс (Крадійка книжок)" прочитала ознайомчий уривок з роману Пономарьова та поділилася враженнями.

"До ознайомчого уривку, я казала, що най буде. Нам треба залучати нових людей в книжкову сферу і такі кейси впораються з цим найкраще. Але я передумала, вибачте. Нам непотрібне розширення бульбашки за рахунок книжок, які не бачили і погляду редактора, за рахунок людей, які відомим ім'ям підбурять більшість захоплюватися неякісною писаниною заради промінчиків слави", — пише вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що бізнес запустив потужний флешмоб після атак на видавництва. Він закликає купувати книги, щоб підтримати видання та зберегти якомога більше літератури.