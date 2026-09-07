Оплодотворить работа за 30 дней: Пономарев решил стать писателем, но получил критику

Текст пестрит штампами

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Украинский певец Александр Пономарев написал приключенческий роман "30 дней: ИИ-человек". Он должен выйти в продажу 15 сентября, однако уже вызвал критику украинского читательского сообщества.

Как отмечается на сайте Readeat, события романа разворачиваются в 2040-х годах на фоне высокотехнологичной Европы и возрожденной послевоенной Украины. Главный герой — молодой одессит, успешный музыкант и бизнесмен Алекс от скуки загружает в телефон приложение с искусственным интеллектом и называет виртуальную ассистентку Гошей. В ходе общения она "влюбляется" в Алекса и обещает найти его и прийти к нему. Герой Пономарева не воспринимает эти слова серьезно, но однажды это произошло.

Пономарев со своей книгой. facebook.com/saspon

Презентация романа состоялась 3 сентября, рассказывает сайт "Гордон". Ее посетили журналист Дмитрий Гордон, путешественник Дмитрий Комаров, ведущая Маричка Падалко, заместитель командира бригады "Азов" Нацгвардии Украины Святослав Паламарь, певец Михаил Хома и другие известные люди.

Гордон и Пономарев на презентации. Фото: "Гордон"

Ознакомительный отрывок – предисловие и начало романа, опубликован на сайте Readeat. Текст полон штампов, например "безумно красивое тело" с "соблазнительными очертаниями", в которое воплотилась ИИ-ассиситентка главного героя.

Однако оказывается, что это биологический прототип со сроком действия в 30 дней. Гоша объясняет, что для ее "продолжения" нужны два условия: взаимная привязанность, зафиксированная системой, и 30 подтвержденных интимных контактов между ними, которые автор книги называет "передача твоего генетического материала", которое "активирует режим оплодотворения".

"Это минимальный порог устойчивой связи. Необходимо накопить достаточный объем эмоциональных, химических и тактильных данных. Это исключит случайность. Пиковые выбросы окситоцина и дофамина, повторяемость контакта, совпадение ритмов. Когда алгоритм подтвердит устойчивость, включится протокол оплодотворения", – говорится в романе.

Также Пономарев пишет, о "прототипе матки — синтетический эндометрий с адаптивной рецепторной матрицей" с настройками под биохимический профиль главного героя. Начало перегружено физиологическими терминами, текст читается достаточно трудно.

Страница из романа Пономарева. Фото: readeat.com

Пономарев на своей Facebook-странице пишет, что писатель и поэт Юрий Андрухович, который одним из первых прочитал книгу, после ее прочтения, поздравил автора с "несомненным успехом. А нас всех — с рождением крутого писателя".

Как читатели восприняли роман Пономарева

Однако судя по первым отзывам, успех очень сомнительный. Автор Telegram-канала "Книжкова вісниця Ліатріс (Крадійка книжок)" прочитала ознакомительный отрывок из романа Пономарева и поделилась впечатлениями.

"До ознакомительного отрывка я говорила: най буде. Нам нужно привлекать новых людей в книжную сферу, и такие кейсы справятся с этим лучше всего. Но я передумала, простите. Нам не нужно расширение бульбашки за счёт книг, которые не видели и взгляда редактора, за счёт людей, которые известным именем подтолкнут большинство восторгаться некачественной писаниной ради лучиков славы", — пишет она.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бизнес запустил мощный флешмоб после атак на издательства. Он призывает покупать книги, чтобы поддержать издание и сохранить как можно больше литературы.