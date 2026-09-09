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У топах продажів другий рік: цей бюджетний парфум – улюблений в українців

Автор
Анастасія Мокрик ,
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Автор
Свіжість, цитруси та зелені акорди завойовують увагу
Свіжість, цитруси та зелені акорди завойовують увагу. Фото Колаж "Телеграфу"

Більше двох десятиліть по тому композиція так само підкорює покупців

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В Україні серед недорогих ароматів є справжній фаворит, який зберігає перше місце у рейтингах вже другий рік. Йдеться про туалетну воду Elizabeth Arden Green Tea.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіли у великій парфумерно-косметичній мережі BROCARD. Зазначається, що саме цей парфум став №1 серед бюджетних ароматів із продажу у 2025 році.

Крім того, йому вдалося зберегти своє лідерство і у першому півріччі поточного року.

Що це за аромат

Elizabeth Arden Green Tea представляє свіжий цитрусовий аромат, створений знаменитим парфумером Франсісом Кюркджяном в 1999 році. Про його успіх свідчить рік випуску — мало які парфумерні твори можуть похвалитися більш ніж 20-річною історією успіху.

"Прохолодний, ідеально збалансований аромат, що надихає і надає сил, адресований жінкам сильним, які цінують індивідуальність. Він яскравий, іскриться енергією, але водночас делікатний і нескінченно елегантний. Як чашка зеленого чаю дорогоцінного сорту, Green Tea пробуджує почуття, оживляє дух і заряджає енергією тіло. Це універсальний аромат, і хоча завдяки свіжості його часто описують як літний, насправді він доречний у будь-яку пору року і підходить для будь-якої події, а також для повсякденного носіння", — описують аромат на сайті BROCARD.

Elizabeth Arden Green Tea
Парфуми Elizabeth Arden Green Tea. Скріншот: BROCARD

У парфумі є яскравим цитрусові акорди з лимона, апельсинової цедри і бергамоту, а терпкий кмин і фруктовий фенхель надають глибини. У центрі композиції яскраві ноти жасмину переплітаються із зеленим чаєм та свіжим фенхелем, холодною м’ятою, гостро-пряною гвоздикою та насінням селери. Гармонійний шлейф з дубового моху, білої амбри та мускусу – м’яке та чуттєве завершення зеленої пишноти прохолоди та свіжості.

Як виглядає парфум Elizabeth Arden Green Tea
Elizabeth Arden Green Tea. Скріншот: Elizabetharden

Група ароматів: цитрусові фруктові.

Переклад: амбра, амбра біла, апельсин, бергамот, вербена лимонна, дубовий мох, жасмин, лимон, мускус, ревінь, сосна, кмин (кумін), фенхель, чай зелений, гвоздика, насіння селери, Акорд коктейлю В52.

Як виглядає парфум Elizabeth Arden Green Tea
Парфуми Elizabeth Arden Green Tea. Скріншот: BROCARD

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які духи викликали шалений ажіотаж в Україні.

Теги:
#Аромат #Парфуми #Elizabeth Arden #BROCARD