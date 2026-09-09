У топах продажів другий рік: цей бюджетний парфум – улюблений в українців

Більше двох десятиліть по тому композиція так само підкорює покупців

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В Україні серед недорогих ароматів є справжній фаворит, який зберігає перше місце у рейтингах вже другий рік. Йдеться про туалетну воду Elizabeth Arden Green Tea.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіли у великій парфумерно-косметичній мережі BROCARD. Зазначається, що саме цей парфум став №1 серед бюджетних ароматів із продажу у 2025 році.

Крім того, йому вдалося зберегти своє лідерство і у першому півріччі поточного року.

Що це за аромат

Elizabeth Arden Green Tea представляє свіжий цитрусовий аромат, створений знаменитим парфумером Франсісом Кюркджяном в 1999 році. Про його успіх свідчить рік випуску — мало які парфумерні твори можуть похвалитися більш ніж 20-річною історією успіху.

"Прохолодний, ідеально збалансований аромат, що надихає і надає сил, адресований жінкам сильним, які цінують індивідуальність. Він яскравий, іскриться енергією, але водночас делікатний і нескінченно елегантний. Як чашка зеленого чаю дорогоцінного сорту, Green Tea пробуджує почуття, оживляє дух і заряджає енергією тіло. Це універсальний аромат, і хоча завдяки свіжості його часто описують як літний, насправді він доречний у будь-яку пору року і підходить для будь-якої події, а також для повсякденного носіння", — описують аромат на сайті BROCARD.

Парфуми Elizabeth Arden Green Tea. Скріншот: BROCARD

У парфумі є яскравим цитрусові акорди з лимона, апельсинової цедри і бергамоту, а терпкий кмин і фруктовий фенхель надають глибини. У центрі композиції яскраві ноти жасмину переплітаються із зеленим чаєм та свіжим фенхелем, холодною м’ятою, гостро-пряною гвоздикою та насінням селери. Гармонійний шлейф з дубового моху, білої амбри та мускусу – м’яке та чуттєве завершення зеленої пишноти прохолоди та свіжості.

Elizabeth Arden Green Tea. Скріншот: Elizabetharden

Група ароматів: цитрусові фруктові.

Переклад: амбра, амбра біла, апельсин, бергамот, вербена лимонна, дубовий мох, жасмин, лимон, мускус, ревінь, сосна, кмин (кумін), фенхель, чай зелений, гвоздика, насіння селери, Акорд коктейлю В52.

Парфуми Elizabeth Arden Green Tea. Скріншот: BROCARD

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які духи викликали шалений ажіотаж в Україні.