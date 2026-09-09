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В топах продаж второй год: этот бюджетный парфюм - любимый у украинцев

Автор
Анастасия Мокрик ,
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Свежесть, цитрусы и зеленые аккорды завоевывают внимание
Свежесть, цитрусы и зеленые аккорды завоевывают внимание. Фото Коллаж "Телеграфа"

Более двух десятилетий спустя композиция все так же покоряет покупателей

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В Украине среди недорогих ароматов есть настоящий фаворит, который сохраняет первое место в рейтинах уже второй год. Речь идет о туалетной воде Elizabeth Arden Green Tea.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказали в крупной парфюмерно-косметической сети BROCARD. Отмечается, что именно этот парфюм стал №1 среди бюджетных ароматов по продажам в 2025 году.

Кроме того, ему удалось сохранить свое лидерство и в пером полугоднии текущего года.

Что это за аромат

Elizabeth Arden Green Tea представляет собрй свежий цитрусовый аромат, созданный знаменитым парфюмером Франсисом Кюркджяном в 1999 году. О его успехе свидетельствует год выпуска — мало какие парфюмерные творения могут похвастаться более чем 20-летней историей успеха.

"Прохладный, идеально сбалансированный вдохновляющий и придающий сил аромат, адресованный женщинам сильным, которые ценят индивидуальность. Он яркий, искрится энергией, но в то же время щепетильный и бесконечно элегантный. Как чашка зеленого чая драгоценного сорта Green Tea пробуждает чувства, оживляет дух и заряжает энергией тело. Это универсальный аромат, и хотя благодаря свежести его часто описывают как летний, на самом деле он уместен в любое время года и подходит для любого события, а также для повседневной носки", — описывают аромат на сайте BROCARD.

Elizabeth Arden Green Tea
Парфюм Elizabeth Arden Green Tea. Скриншот: BROCARD

В парфюме присутствуют яркием цитрусовые аккорды из лимона, апельсиновой цедры и бергамота, а терпкий тмин и фруктовый фенхель придают глубину. В центре композиции яркие ноты жасмина переплетаются с зеленым чаем и свежим фенхелем, холодной мятой, остро-пряной гвоздикой и семенами сельдерея. Гармоничный шлейф из дубового мха, белой амбры и мускуса – мягкое и чувственное завершение зеленого великолепия прохлады и свежести.

Как выглядит парфюм Elizabeth Arden Green Tea
Elizabeth Arden Green Tea. Скриншот: Elizabetharden

Группа ароматов: фруктовый цитрусовые

Ноты: амбра, амбра белая, апельсин, бергамот, вербена лимонная, дубовый мох, жасмин, лимон, мускус, ревень, сосна, тмин (кумин), фенхель, чай зеленый, гвоздика, семена сельдерея, Аккорд коктейля В52.

Как выглядит парфюм Elizabeth Arden Green Tea
Парфюм Elizabeth Arden Green Tea. Скриншот: BROCARD

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие духи вызвали безумный ажиотаж в Украине.

Теги:
#Аромат #Парфюм #Elizabeth Arden #BROCARD