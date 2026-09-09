В топах продаж второй год: этот бюджетный парфюм - любимый у украинцев

Более двух десятилетий спустя композиция все так же покоряет покупателей

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В Украине среди недорогих ароматов есть настоящий фаворит, который сохраняет первое место в рейтинах уже второй год. Речь идет о туалетной воде Elizabeth Arden Green Tea.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказали в крупной парфюмерно-косметической сети BROCARD. Отмечается, что именно этот парфюм стал №1 среди бюджетных ароматов по продажам в 2025 году.

Кроме того, ему удалось сохранить свое лидерство и в пером полугоднии текущего года.

Что это за аромат

Elizabeth Arden Green Tea представляет собрй свежий цитрусовый аромат, созданный знаменитым парфюмером Франсисом Кюркджяном в 1999 году. О его успехе свидетельствует год выпуска — мало какие парфюмерные творения могут похвастаться более чем 20-летней историей успеха.

"Прохладный, идеально сбалансированный вдохновляющий и придающий сил аромат, адресованный женщинам сильным, которые ценят индивидуальность. Он яркий, искрится энергией, но в то же время щепетильный и бесконечно элегантный. Как чашка зеленого чая драгоценного сорта Green Tea пробуждает чувства, оживляет дух и заряжает энергией тело. Это универсальный аромат, и хотя благодаря свежести его часто описывают как летний, на самом деле он уместен в любое время года и подходит для любого события, а также для повседневной носки", — описывают аромат на сайте BROCARD.

Парфюм Elizabeth Arden Green Tea. Скриншот: BROCARD

В парфюме присутствуют яркием цитрусовые аккорды из лимона, апельсиновой цедры и бергамота, а терпкий тмин и фруктовый фенхель придают глубину. В центре композиции яркие ноты жасмина переплетаются с зеленым чаем и свежим фенхелем, холодной мятой, остро-пряной гвоздикой и семенами сельдерея. Гармоничный шлейф из дубового мха, белой амбры и мускуса – мягкое и чувственное завершение зеленого великолепия прохлады и свежести.

Elizabeth Arden Green Tea. Скриншот: Elizabetharden

Группа ароматов: фруктовый цитрусовые

Ноты: амбра, амбра белая, апельсин, бергамот, вербена лимонная, дубовый мох, жасмин, лимон, мускус, ревень, сосна, тмин (кумин), фенхель, чай зеленый, гвоздика, семена сельдерея, Аккорд коктейля В52.

Парфюм Elizabeth Arden Green Tea. Скриншот: BROCARD

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие духи вызвали безумный ажиотаж в Украине.