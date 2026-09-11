Дніпро не впізнати: яким було місто 100 років тому (рідкісні фото)

Завдяки архівним кадрам можна побачити знайомі місця з іншого боку

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Дніпро сьогодні — це одне з найбільших українських міст із розвиненою інфраструктурою, довгою набережною та своєю неповторною атмосферою. Однак мало хто знає, як виглядало місто десятиліття тому.

До Дня міста, який Дніпро традиційно святкує 12 вересня, "Телеграф" вирішив розповісти та показати, яким він був раніше, якими були відомі вулиці та будівлі.

Початкова назва міста — Катеринослав. Воно або походить від імені тодішньої імператриці Катерини II, або на честь осіб, що живуть, утворено на честь святої Катерини, небесної покровительки государині. Місто називалося так у 1776-1796 і 1802-1926 роках.

Катеринослав у 1918 році. Фото: Вікіпедія

У 1796—1802 роках місто мало назву Новоросійськ. Після вбивства Павла I імператор Олександр I в 1802 повернув місту колишню назву — Катеринослав.

20 липня 1926 року місто було перейменовано на Дніпропетровськ. Нова назва була утворена від річки Дніпро.

19 травня 2016 року Верховна Рада України у рамках процесу декомунізації перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро.

Панорама Дніпра. Фото: Вікіпедія

Як раніше виглядав Дніпро

4 вересня 1966 року у місті було засновано Свято-Тихвінський жіночий монастир. Нині монастирський комплекс – це пам’ятка історії та традиційної культури, центр релігійного життя Дніпра.

Свято-Тихвінський жіночий монастир. Фото: Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ/Facebook

Свято-Тихвінський жіночий монастир у наші дні

9 вересня 1905 року було здійснено переїзд Катеринославського комерційного училища до нової будівлі, де знаходиться Дніпровська обласна рада. Будівля Комерційного училища визнана визначною пам’яткою місцевої архітектури.

Катеринославське комерційне училище. Фото: dniprorada.gov.ua

Так 1963 року виглядав Кінотеатр "Супутник" на Вулиці Титова.

Як раніше виглядав Кінотеатр "Супутник" на Вулиці Титова. Фото: Архів Косичкіна Е.

Кінотеатр "Супутник" на Вулиці Титова у наші дні

У соціальних мережах публікують фотографію, зроблену 14 серпня 1922 року — збірна Катеринослава з футболу вирушає на чемпіонат України до Харкова із залізничного вокзалу. Цій фотографії вже 104 роки.

Склад Катеринослава: Чередниченко – Шибаєв, Омельченко – Шаповалов, Пилипський, Бєланов – Гарусов, Білокуров, Ареф’єв, Лявданський, Леонов.

Збірна Катеринослава з футболу. Фото: Дмитро Москаленко

На перетині Поліцейської та Олександрівської (зараз Січових Стрільців) вулиць, до революції знаходилася повітова земська управа.

Її будинок виділявся архітектурним оформленням і вважався одним з найвиразніших у місті. Фасад доповнювали декоративні елементи, що надавали споруді представницького вигляду.

Перетин Поліцейської та Олександрівської

Також на цій вулиці є справжня пам’ятка. Перед Першою світовою війною тут виник двоповерховий особняк гірничого інженера. Будівлю було виконано у стилі модерн, а на його фасаді можна було побачити символіку, пов’язану із шахтарською справою.

Особняк гірничого інженера

Особняк гірничого інженера у наші дні. Фото: "Наше місто"

На початку XX століття вище за вулицю Гоголя з’явилася чотириповерхова будівля. Спочатку там було Катеринославське губернське землемірне училище, а потім його змінив землевпорядний технікум.

Катеринославське губернське землемірне училище

Будівля Катеринославського губернського землемірного училища

Наступне фото зроблено у 1980-ті роки. На ньому – Пам’ятник Слави. Алея на проспекті Яворницького.

Пам’ятник Слави у 1980-ті роки. Архів Наталії Яльченко.

Пам’ятник Слави у Дніпрі у наші дні. Фото: "Наше місто"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядав один із перших торгових центрів Дніпра.