Укр

Днепр не узнать: каким был город 100 лет назад (редкие фото)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Как раньлше выглядел Днепр. Иллюстрация
Как раньлше выглядел Днепр. Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Благодаря архивным кадрам можно увидеть знакомые места с совершенно другой стороны

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Днепр сегодня — это один из крупнейших украинских городов с развитой инфраструктурой, длинной набережной и своей неповторимой атмосферов. Однако мало кто знает, как выглядел город десятилетия назад.

Ко Дню города, который Днепр традиционно празднует 12 сентября, "Телеграф" решил рассказать и показать, каким он был раньше, какими были известыне улицы и здания.

Первоначальное название города — Екатеринослав. Оно либо происходит от имени тогдашней императрицы Екатерины II, либо, поскольку в XVIII веке было не принято называть города в честь здравствующих особ, образовано в честь святой Екатерины, небесной покровительницы государыни. Город назывался так в 1776—1796 и 1802—1926 годах.

Как выглядел Екатеринослав
Екатеринослав в 1918 году. Фото: Википедия

В 1796—1802 годах город носил название Новороссийск. После убийства Павла I император Александр I в 1802 году возвратил городу прежнее название — Екатеринослав.

20 июля 1926 года город был переименован в Днепропетровск. Новое название было образовано от реки Днепр.

19 мая 2016 года Верховная Рада Украины в рамках процесса декоммунизации переименовала Днепропетровск в Днепр.

Как выгляди город Днепр
Панорама Днепра. Фото: Википедия

Как раньше выглядел Днепр

4 сентября 1966 года в городе был основан Свято-Тихвинский женский монастырь. Сейчас монастырский комплекс – это памятник истории и традиционной культуры, центр религиозной жизни Днепра.

Как выглядит Свято-Тихвинский женский монастырь
Свято-Тихвинский женский монастырь. Фото: История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск / Facebook
Как выглядит Свято-Тихвинский женский монастырь в наши дни
Свято-Тихвинский женский монастырь в наши дни

9 сентября 1905 года был осуществлен переезд Екатеринославского коммерческого училища в новое здание, где находится Днепровский областной совет. Здание Коммерческого училища признано выдающимся памятником местной архитектуры.

Каким было Екатеринославское коммерческое училище
Екатеринославское коммерческое училище. Фото: dniprorada.gov.ua

Так в 1963 году выглядел Кинотеатр "Спутник" на Улице Титова.

Кинотеатр "Спутник" на Улице Титова в Днепре
Как раньше выглядел Кинотеатр "Спутник" на Улице Титова. Фото: Архив Косычкина Э.
Как выглядит Кинотеатр "Спутник" в Днепре
Кинотеатр "Спутник" на Улице Титова в наши дни

В социальных сетях публикуют фотографию, сделанную 14 августа 1922 года — сборная Екатеринослава по футболу отправляется на чемпионат Украины в Харьков с железнодорожного вокзала. Этой фотографии уже 104 года.

Состав Екатеринослава: Чередниченко – Шибаев, Омельченко – Шаповалов, Филиппский, Беланов – Гарусов, Белокуров, Арефьев, Лявданский, Леонов.

Фото сборной Екатеринослава по футболу в 1922 году
Сборная Екатеринослава по футболу. Фото: Дмитрий Москаленко

На пересечении Полицейской и Александровской (сейчас — Сечевых Стрельцов) улиц, до революции находилась уездная земская управа.

Ее здание выделялось архитектурным оформлением и считалось одним из наиболее выразительных в городе. Фасад дополняли декоративные элементы, которые придавали сооружению представительный вид.

Как раньше выглядело пересечении Полицейской и Александровской
Пересечение Полицейской и Александровской

Также на этой улице есть настоящая достопримечательность. Перед Первой мировой войной здесь появился двухэтажный особняк горного инженера. Здание было выполнено в стиле модерн, а на его фасаде можно было увидеть символику, связанную с шахтерским делом.

Как в Днепре выглядел особняк горного инженера
Особняк горного инженера
Особняк горного инженера в Днепре в наши дни
Особняк горного инженера в наши дни. Фото: "Наше місто"

В начале XX века выше улицы Гоголя появилось четырехэтажное здание. Сперва там было Екатеринославское губернское землемерное училище, а затем его сменил землеустроительный техникум.

Как раньше в Днепре выглядело Екатеринославское губернское землемерное училище
Екатеринославское губернское землемерное училище
Как выглядит здание Екатеринославского губернского землемерного училища
Здание Екатеринославского губернского землемерного училища

Следующее фото сделано в 1980-е годы. На нем — Памятник Славы. Аллея на проспекте Яворницкого.

Как раньше выглядел памятник Славы в Днепре
Памятник Славы в 1980-е годы. Архив Натальи Яльченко.
Как выглядит памятник Славы в Днепре
Памятник Славы в Днепре в наши дни. Фото: "Наше місто"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядел один из первых торговых центров Днепра.

Теги:
#История #Днепр #Улицы #Старые фото