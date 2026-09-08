Від старої будівлі залишилися тільки два фасади: як виглядав один із перших торговельних центрів Дніпра

Цій будівлі понад 120 років

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На розі проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Володимира Мономаха (колишньої Московської) стоїть будівля, яка знайома жителям Дніпра як колишня Міська бібліотека. А на початку XX століття це був один із перших торговельно-ділових центрів Катеринослава.

Пропонуємо згадати, якою була ця будівля протягом понад століття — хто її збудував, хто в ній працював і чому вона кілька разів кардинально змінювала своє призначення.

Будівництво прибуткового будинку на замовлення катеринославського купця почалося у 1903 році й завершилося в 1905-му. Будівля мала триповерхову основну частину з боку проспекту та двоповерхове крило вздовж Московської вулиці.

Фото: Facebook/История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск

Будинок Шишмана від початку створювався як багатофункціональна прибуткова будівля. Його приміщення здавали в оренду під торговельні точки, установи та фінансові організації. Крім того, у будівлі розташовувався переговорний пункт міжміського телефону.

Другий поверх будівлі був відведений під банківські установи. Для цього там обладнали велику операційну залу.

Після революції та Громадянської війни будівлю продовжували використовувати для торгівлі та роботи різних установ, хоча її орендарі змінювалися. У 1930-х роках перший поверх реконструювали під ресторан "Спартак". З другої половини 1940-х років він став називатися рестораном "Дніпро". На другому поверсі довгі роки незмінно розташовувалися банки.

Поступово будівля почала змінювати своє призначення. У 1947 році було створено Міську публічну бібліотеку, і в 1950–1960-х роках їй почали передавати приміщення будинку Шишмана.

З часом бібліотека зайняла підвал, перший і третій поверхи, витіснивши ресторан і потіснивши банк. При цьому сама будівля погано підходила для великої бібліотеки. Приміщення були пристосовані під нові функції, планування залишалося незручним, а книгосховища не відповідали необхідним умовам. Можливість розмістити бібліотеку в іншій будівлі з'явилася тільки у 2003 році.

Після цього почалася масштабна реконструкція колишнього будинку Шишмана під торговельно-діловий центр. Роботи розпочалися у 2007 році й тривали чотири роки. Під час реконструкції від старої будівлі зберегли тільки два історичні парадні фасади, над нею з'явився четвертий поверх-мансарда, а крило вздовж колишньої Московської вулиці надбудували ще на два поверхи, після чого воно зрівнялося за висотою з основним корпусом.

З вересня 2011 року в реконструйованій будівлі працює торговельний центр Library.

Раніше "Телеграф" також розповідав, яким був ресторан "Київ" в Одесі.