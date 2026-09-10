На Україну чекають потужні зливи? Які області може залити за лічені години з першими холодами

Причиною можуть стати процеси над Чорним та Середземним морями

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Друга половина осені цього року може принести в Україну неприємні сюрризи у вигляді злив. Погіршення погодних умов торкнуться лише низки регіонів.

У цьому матеріалі "Телеграф" за допомогою штучного інтелекту проаналізував інформацію з відкритих даних про прогнози на осінь. Згідно з даними метеорологічної служби Météo-France та супутникового моніторингу NASA POWER, в даний час температура на поверхні Середземного та Чорного морів залишається вищою за середньостатистичні показники.

Коли холодне повітря з північного заходу перетнеться з теплим морським повітрям, проходячи над водною гладдю, можуть формуватися циклони.

Для України це означає, що до південних та центральних областей можуть прийти сильні дощі. Деколи може випадати велика кількість опадів за короткий проміжок часу.

Прогноз погоди на осінь. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Однак важливо уточнити, що не йдеться про точний прогноз погоди на конкретні дати. Довгострокові кліматичні прогнози зазвичай показують загальну картинку, які зміни кліматичної норми можливі. Але зрідкувати погоду на конкретний день вони не можуть. Річ у тому, що атмосфера постійно змінюється, тому локальна погода може значно відрізнятись від тієї, яку передбачають довгострокові розрахунки.

При цьому синоптики регулярно оновлюють свої прогнози, тому можуть відбутися коригування.

Як працюють довгострокові прогнози? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що осінь цього року може принести в Україну погодні сюрпризи.