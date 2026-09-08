Заморозки чи тепло? Осінь може принести в Україну погодні сюрпризи

Фахівці розповіли, чого чекати українцям у найближчі місяці

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Осінь в Україні цього року може бути теплішою за кліматичну норму. Однак це не свідчить, що всі три місяці будуть теплими. Очікуються також і похолодання і перші заморозки.

У цьому матеріалі "Телеграф" за допомогою штучного інтелекту проаналізував інформацію із відкритих даних про прогнози на осінь. За даними Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), у період з вересня до листопада є висока ймовірність підвищення температури на більшій частині суші планети.

Європейський центр середньострокових прогнозів погоди повідомляє, що для України це не означає гарантованої теплої осені. Моделі швидше показують загальну підвищену ймовірність теплого осіннього фону. При цьому сезонний прогноз показує загальну картинку на пару місяців, а не на конкретний день, тому назвати конкретні дати, коли в Україну прийдете похолодання, важко.

Як працює сезонний прогноз? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Цієї осені цілком можливі короткочасні похолодання, різкі перепади температури та перші заморозки.

Особливо важливі такі фактори для сільського господарства, оскільки навіть одна хвиля холодна здатна нашкодити пізнім культурам, садам та безлічі рослин. Водночас різкі холоди в Україні можуть позначитися на підготовці до опалювального сезону.

Сезонні прогнози спираються на аспекти мінливості земної системи, що мають тривалі часові рамки (від місяців до років) та певною мірою передбачувані. Найважливішим із них є явище Ель-Ніньо/Ла-Нінья.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи погода може вплинути на початок опалювального сезону.