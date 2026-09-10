Украину ждут мощные ливни? Какие области может залить за считанные часы с первыми холодами

Причиной могут стать процессы над Черным и Средиземным морями

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Вторая половина осени в этом году может принести в Украину неприятные сюрризы в виде ливней. Ухудшения погодных условий затронут лишь ряд регионов.

В этом материале "Телеграф" с помощью искусственного интеллекта проанализировал информацию из открытых данных о прогнозах на осень.Согласно данным метеорологической службы Météo-France и спутникового мониторинга NASA POWER, в настоящее время температура на поверхности Средиземного и Черного морей остается выше среднестатистических показателей.

Когда холодный воздух с северо-запада пересечется с теплым морским воздухом, проходя над водной гладью, могут быстрее формироваться циклоны.

Для Украины это означает, что в южные и центральные области могут прийти сильные дожди. Порой может выпадать большое количество осадков за короткий промежуток времени.

Прогноз погоды на осень. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Однако важно уточнить, что речь не идет о точном прогнозе погоды на конкретные даты. Долгосрочные климатические прогнозы обычно показывают общую картинкку, какие изменения климатической нормы возможны. Но оределить погоду на конкретный день они не могут. Дело в том, что атмосфера постоянно меняется, потому локальная погода может значительно разниться от той, которую предусматривают долгосрочные расчеты.

При этом, синоптики регулярно обновляют свои прогнозы, потому далее могут произойти корректировки.

Как работают долгосрочные прогнозы. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том , что осень в этом году может принести в Украину погодные сюрпризы.