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Потепління не буде? На Україну в певний день може насунутися холодний фронт

Автор
Юлія Закірова
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Прогнози поки що не точні
Прогнози поки що не точні. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Вересень може здивувати українців різкими змінами погоди

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Поки українці тішаться повідомленням про ймовірне повернення тепла у вересні, метеорологи зазначають: перший місяць осені здивувати й раптовим похолоданням.

Докладніше про це розповів Telegram-канал ua.meteo.

За даними фахівців, зростання температури до +25…+30°С дійсно очікується вже найближчими днями.

Прогноз погоди на вересень

Зокрема, на заході пік тепла припаде на 9 вересня, а у решті областей — на 10 або 11 вересня, в залежності від регіону. При цьому 8-9 вересня виявляться сухими, а от 10 вересня шанси на зливи є на заході.

Водночас, вже 10 вересня погода стане контрастною. Деякі моделі прогнозують повернення тепла. Разом з тим, 11 вересня очікується проходження холодного фронту циклону.

Опади навряд чи будуть значними

"Поки що прогнози моделей розходяться. Наприклад, ECMWF видає тепло для сходу/півдня, більш прохолодну погоду для заходу/півночі та контрасти в центральних областях. А ось в оновленні ICON покриття теплом є більшим", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", Чорне море розжарилося за літо: яку погодну аномалію це принесе Україні восени

Теги:
#Погода #Прогноз #Осінь