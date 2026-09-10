Чому споживання електроенергії в Україні рекордно впало: є кілька причин

Експерт також вказав на вразливість енергозабезпечення великих міст

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В енергосистемі України наразі достатня генерація, щоб без проблем увійти в опалювальний період. Це зумовлено переходом великої кількості бізнесів та домогосподарств на альтернативні джерела енергетики.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, до того ж в Україні також суттєво впало споживання електроенергії.

Експерт зазначив, що в поточному році енергоспоживання в Україні знизилось з кількох причин. Серед них є як позитивні, так і негативні.

"Бізнеси і люди, які мали гроші через відключення, які відбувалися, зрозуміли, що їм комфортніше, або дешевше мати власну генерацію, або накопичувачі для того, щоб розв'язати ці проблеми. В результаті сонячні панелі, газоспалювальна генерація, здебільшого газопоршневі двигуни отримали великий поштовх розвитку і багато де зараз стоять", — сказав Харченко.

Тому, за його словами, Україна спокійно пройшла літо. Суттєвих та довготривалих відключень не спостерігалось.

"Влітку були трохи відключення, але це був буквально один тиждень, коли зійшлися зірки, так що були аварійні ситуації і одночасно ураження. Один тиждень невеликі регіональні обмеження були, але не більше того. Тобто ми пройшли і так воно і мало бути, бо кількість сонячної генерації в системі зараз велика і вона по суті і знижує загальне споживання", — зазначив експерт.

Олексадр Харченко

Водночас він наголосив, що через ураження економічно важливих підприємств, вони перестали працювати. Зокрема металургія знизила споживання дуже суттєво.

"Ще один параметр, який найскладніше оцінити, але він точно існує. Відбулося багато релокацій бізнесів і в ході цих релокацій бізнеси стали значно енергоефективнішими. Бо дуже мало хто з бізнесів релокував старе неефективне обладнання в повному обсязі. І дуже багато випадків, коли бізнес, переїхавши там з умовного Краматорська з-під ударів кудись там у Львівщину, Івано-Франківщину чи Закарпаття, по дорозі ще й значно став більш енергоефективним, бо він будував собі нову локацію, зменшував там відразу споживання, ставив більш теплоефективні технології і так далі", — пояснив Харченко.

Експерт підкреслив, що всі ці параметри разом призвели покращення ситуації. Це пояснюється тим, що зараз споживання в Україні на рекордно низькому рівні.

"Якщо так у відсотках брати в порівнянні з минулим роком. Коли минулого року було 12 ГВт, зараз 9,5. А відповідно це означає, що взимку, коли в нас було 17, тепер буде 14,5. А це велика різниця. І за словами того ж віцепрем'єра-міністра енергетики Дениса Шмигаля до листопада в нас має бути 19 ГВт в системі, а до нового року 21. І якщо ці плани реалізовані, то ми більш ніж спокійно входимо в зиму, навіть якщо будуть бити по генерації", — сказав Харченко.

За його словами, країна в цілому електрики має достатньо для нинішнього рівня споживання. Водночас, підкреслив він, це не означає, що Київ і Одеса можуть спокійно спати, бо це енергодефіцитні регіони, які досить легко атаками відокремити від загальної системи і створити локальний дефіцит.

"Ми завжди в першу чергу рахуємо гігавати генерації, а упускаємо з поля зору, що цю генерацію електроенергію ще треба якимось чином кудись передати. На жаль, в Одесі і в Києві двох величезних містах-споживачах немає зараз внутрішньої генерації", — розповів Харченко.

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