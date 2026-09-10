Почему потребление электроэнергии в Украине рекордно упало: есть несколько причин

Эксперт также указал на уязвимость энергообеспечения крупных городов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В энергосистеме Украины пока достаточно генерация, чтобы без проблем войти в отопительный период. Это обусловлено переходом множества бизнесов и домохозяйств на альтернативные источники энергетики.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, к тому же, в Украине также существенно упало потребление электроэнергии.

Эксперт отметил, что в текущем году энергопотребление в Украине снизилось по нескольким причинам. Среди них есть как положительные, так и отрицательные.

"Бизнесы и люди, которые имели деньги из-за происходивших отключений, поняли, что им комфортнее, или дешевле иметь собственную генерацию, или накопители для того, чтобы решить эти проблемы. В результате солнечные панели, газосжигающая генерация, в основном газопоршневые двигатели получили большой толчок к развитию и много где сейчас стоят", — сказал Харченко.

Потому, по его словам, Украина спокойно прошла лето. Существенных и длительных отключений не наблюдалось.

"Летом были немного отключения, но это была буквально одна неделя, когда сошлись звезды, так что были аварийные ситуации и одновременно поражения. Одну неделю небольшие региональные ограничения были, но не более того. То есть мы прошли и так оно и должно было быть, потому что количество солнечной генерации в системе сейчас велико и она по сути и снижает общее потребление", — отметил експерт.

Александр Харченко

В то же время он подчеркнул, что из-за поражения экономически важных предприятий они перестали работать. В частности, металлургия снизила потребление очень существенно.

"Еще один параметр, который сложнее всего оценить, но он точно существует. Произошло много релокаций бизнесов и в ходе этих релокаций бизнесы стали более энергоэффективными. Потому что очень немногие из бизнесов релоцировали старое неэффективное оборудование в полном объеме. И очень много случаев, когда бизнес, переехав там из условного Краматорска из-под ударов куда-то там во Львовскую, Ивано-Франковскую или на Закарпатье, по дороге еще и значительно стал более энергоэффективным, потому что он строил себе новую локацию, уменьшал там сразу потребление, ставил более теплоэффективные технологии и так далее", – объяснил Харченко.

Эксперт подчеркнул, что все эти параметры вместе привели к улучшению ситуации. Это объясняется тем, что сейчас потребление в Украине на рекордно низком уровне.

"Если так в процентах брать по сравнению с прошлым годом. Когда в прошлом году было 12 ГВт, сейчас 9,5. А соответственно, это означает, что зимой, когда у нас было 17, теперь будет 14,5. А это большая разница. И по словам того же вице-премьера-министра энергетики Дениса Шмыгаля к ноябрю у нас должно быть 19 ГВт в системе, а к новому году 21. И если эти планы реализованы, то мы более чем спокойно входим в зиму, даже если будут бить по генерации", — сказал Харченко.

По его словам, страна в целом электричества достаточно для нынешнего уровня потребления. В то же время, подчеркнул он, это не означает, что Киев и Одесса могут спокойно спать, потому что это энергодефицитные регионы, которые достаточно легко отделить от общей системы атаками и создать локальный дефицит.

"Мы всегда в первую очередь считаем гигаваты генерации, а упускаем из виду, что эту генерацию электроэнергию еще нужно каким-то образом куда-то передать. К сожалению, в Одессе и в Киеве двух огромных городах-потребителях нет сейчас внутренней генерации", — рассказал Харченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где, по мнению нардепа Руслана Горбенко, будет труднее всего пережить зиму в Украине.