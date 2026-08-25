"Люди залишаться без світла і тепла": де в Україні буде найважче пережити зиму (карта)

Росія нарощує виробництво та застосування балістичних ракет на тлі дефіциту ППО в України

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Зима 2026-2027 може стати найскладнішою в історії України. Росія спробує знищити цивільну інфраструктуру у 500-кілометровій зоні ураження балістичними ракетами "Іскандер".

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко. Повний коментар нардепа читайте у матеріалі: "Можливо, доведеться посилити мобілізацію, — нардеп про реформу ЗСУ, призов жінок і важку зиму".

За його словами, для більшої частини України ситуація не зміниться порівняно з минулою зимою, однак у прифронтових регіонах буде помітно гірше.

На територіях за межами 500-кілометрової зони ураження ситуація, швидше за все, буде приблизно такою самою, як узимку 2025–2026 років. Якщо говорити про прифронтові громади, то там буде набагато важче. Ми повинні розуміти, що там залишатимуться люди без світла та тепла. Окремо слід перевірити готовність місць тимчасового проживання. Руслан Горбенко

Крім того, Горбенко наголосив. Що ворог спробує бити по цивільній інфраструктурі в рамках 500-кілометрової зони, і тут все залежить від допомоги партнерів (кількість ППО).

"В межах балістичної зони будуть максимально зосереджені засоби протиракетної оборони. Все залежить від масштабів допомоги партнерів. Проєкт Freya — спільна з Європою розробка системи ППО, яка може стати аналогом Patriot, також залежить від партнерів. Систем Patriot, найімовірніше, буде менше, ніж взимку 2025-2026 років", — сказав Горбенко.

Росія б’є Іскандером-М по Україні з різних напрямків/Карта ШІ

Довідка: "Іскандер-М" — це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК), призначений для знищення важливих цілей на великій відстані (включаючи командні пункти, вузли зв’язку, скупчення військ, засоби ППО та ПРО, а також аеродроми).

Характеристики Іскандер-М/Інфографіка ШІ

Нардеп роз’яснив, що держава планує свої дії, виходячи з найгіршого потенційного сценарію.

"Не критично" не означає "легко". Наприклад, минулої зими лівий берег Києва залишався без світла до трьох діб. Але ситуація контролюватиметься за умови, що до тривалих відключень будуть готові енергетика, міські служби та самі люди. Тому держава має виходити не з оптимістичного прогнозу, а з найгіршого сценарію – з резервною генерацією, необхідними запасами та чітким планом дій для кожної громади", – закінчив Горбенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з настанням холодів російські удари концентруватимуться на тих же об’єктах, що й у 2026 році. Йдеться про оборонно-промисловий комплекс, військові об’єкти, енергетику, систему логістики, АЗС.