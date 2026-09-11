Зненацька зникло світло в "АТБ"? Працівник пояснив, що буде з вашим довжелезним чеком

Генератори підключають дуже швидко

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Якщо в "АТБ" раптово зникне світло під час того, як касир сканує чек з багатьма покупками, робота продовжиться. Супермаркети мережі забезпечені джерелами безперебійного живлення, які забезпечують подачу електроенергії у разі відключень.

Про це "Телеграфу" розповів працівник мережі. За його словами, так само у випадку раптового відключення продовжиться робота терміналів для розрахунку банківською картою. Проте, якщо в районі повністю зникає зв'язок та мобільний інтернет, термінали перестають працювати, а безготівковий розрахунок на цей період неможливий.

Якщо в "АТБ" вимикається світло, коли покупець розраховується на касі готівкою, охоронці підсвічують ліхтариками. Також від монітора каси йде світло, якого достатньо, щоб касир міг розгледіти гроші. Крім того, навіть при раптових відключеннях генератори швидко підключають.

Нагадаємо, працівник "АТБ" також розповів "Телеграфу", коли змінюють цінники в "АТБ". Що треба знати тим, хто "полює" за знижками.

Також "Телеграф" розповідав, коли в "АТБ" шукати уцінені товари. Під уцінку потрапляють товари, у яких закінчується термін придатності або деформовані продукти, наприклад, з пошкодженнями упаковки. Це абсолютно придатні продукти, але з нюансами.