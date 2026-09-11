Внезапно исчез свет в "АТБ"? Работник объяснил, что будет с вашим длиннющим чеком

Генераторы подключают очень быстро

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Если в "АТБ" внезапно исчезнет свет во время того, как кассир сканирует чек со множеством покупок, работа продолжится. Супермаркеты сети снабжены источниками бесперебойного питания, обеспечивающими подачу электроэнергии в случае отключений.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник сети. По его словам, также в случае внезапного отключения продолжится работа терминалов для расчета банковской картой. Однако если в районе полностью исчезает связь и мобильный интернет, терминалы перестают работать, а безналичный расчет на этот период невозможен.

Если в "АТБ" выключается свет, когда покупатель рассчитывается на кассе наличными, охранники подсвечиваются фонариками. Также от монитора кассы идет свет, которого достаточно, чтобы кассир мог разглядеть деньги. Кроме того, даже при внезапных отключениях генераторы быстро подключаются.

Напомним, работник "АТБ" также рассказал "Телеграфу", когда меняют ценники в "АТБ". Что нужно знать тем, кто "охотится" за скидками.

Также "Телеграф" рассказывал, когда в "АТБ" искать уцененные товары. Под уценку попадают товары, в которых истекает срок годности или деформированные продукты, например с повреждениями упаковки. Это абсолютно пригодные продукты, но с нюансами.