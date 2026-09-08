Без решти не залишать? Як рахує гроші касир "АТБ", якщо раптово зникло світло

Мережа має чіткий алгоритм дій

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Якщо в "АТБ" вимикається світло, коли покупець розраховується на касі готівкою, охоронці підсвічують ліхтариками. Крім того, навіть при раптових відключеннях швидко підключають генератори.

Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ". Крім того, зазначив він, від монітора каси також йде світло, завдяки якому касир може розгледіти гроші.

Що буде з чеком, якщо раптово відключили світло

Якщо в ході сканування чека на касі в "АТБ" раптово зникло світло, процес продовжиться. Мережа забезпечена альтернативними джерелами живлення.

Як пояснив "Телеграфу" працівник "АТБ", в супермаркетах мережі встановлено джерела безперебійного живлення. Завдяки цьому каси продовжують працювати навіть у випадку відключення енергопостачання.

Крім того, раптове зникнення зв'язку та мобільного інтернету не зупиняє роботу терміналів та можливість розрахунку банківською картою. За виключенням ситуацій, коли виникають проблеми з боку самих банків.

Раніше "Телеграф" розповідав, як скористатися QR-кодом в додатку "АТБ", якщо в супермаркеті немає мережі. Є простий спосіб, який працює навіть без інтернету.