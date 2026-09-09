"Охрана отмєна": чому в "АТБ" касир сам не може скасувати товар

Касири "АТБ" фізично не можуть зробити "скасування"

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"Охрана, отмєна!" Таке часто можна почути у супермаркетах, зокрема в "АТБ".

Касири у фізично не можуть скасувати товар без охоронця. Про це "Телеграфу" за умов анонімності розповів працівник торгової мережі "АТБ".

"Що означає, коли касир АТБ двічі пікає один товар, а потім натискає "скасувати"? Ні, касир сам не може скасувати товар без охоронця. Він це фізично зробити не зможе", — сказав співробітник "АТБ".

Зазначимо, у більшості великих торгових мереж касир не може самостійно скасувати вже просканований товар без виклику старшого зміни чи охоронця через вбудовані системи захисту від крадіжок та внутрішнього шахрайства.

Основні причини такого обмеження:

Запобігання змові: Касир міг би непомітно скасовувати товари для своїх знайомих чи покупців за "чайові", фактично віддаючи їх безкоштовно.

Касир міг би непомітно скасовувати товари для своїх знайомих чи покупців за "чайові", фактично віддаючи їх безкоштовно. Контроль помилок та списань: Будь-яке скасування позиції знижує суму чека. Щоб касири не зловживали функцією скасування для приховування пересортування чи недостачі, потрібно підтвердження уповноваженої особи.

Будь-яке скасування позиції знижує суму чека. Щоб касири не зловживали функцією скасування для приховування пересортування чи недостачі, потрібно підтвердження уповноваженої особи. Фіксація дій на касі: Касова програма блокує операцію скасування до застосування спеціальної бейджікарти або введення PIN-коду адміністратора (який часто є тільки у старшого касира або охоронця).

Примітка: Дрібні помилки (наприклад, коли касир двічі пробив товар поспіль і відразу натиснув кнопку скасування до закриття чека або до переходу до наступної позиції) на сучасних касах іноді можуть скасовуватися автоматично. Але якщо чек вже зафіксовано, сформовано або товар потрібно повністю видалити із середини списку, без картки адміністратора чи охоронця не обійтися.

Коли у "АТБ" скасовують товар у чеку. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що акційні цінники у "АТБ" змінюють уночі. Серед дня переоцінку не роблять.