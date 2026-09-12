Золото за ціною брухту: який годинник носив Азаров і скільки він коштує зараз (фото)

Головний фактор ціни аксесуара захований не в механізмі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров з’явився на публіці з годинником швейцарського бренду Omega De Ville. Незважаючи на дорогий матеріал, вони не мають особливої колекційної цінності.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки коштує аксесуар і наскільки він зараз є цінним. Йдеться про годинник Omega De Ville 7120 з білим циферблатом та корпусом із золота.

Прикраса виглядає досить лаконічно: білий циферблат, тонкий корпус та класичний дизайн без зайвих деталей. Працює на кварцовому механізмі. Ця модель не відноситься до рідкісного годинника, який міг би бути цінним для колекціонерів.

Микола Азаров. Фото: GettyImages

Вартість формується загалом завдяки корпусу, який виконаний із золота.

На найбільшій у світі незалежній онлайн-платформі та базі даних для аналізу ринку елітного наручного годинника EveryWatch зазначена вартість цього годинника — 5 811 доларів (259 тис. гривень).

Omega De Ville 7120. Скріншот: EveryWatch

У цій моделі золотий циферблат, а на годиннику Азарова – білий.

Характеристики годинника

Модель: Omega De Ville

Діаметр корпусу: 33 мм.

Матеріал: жовте золото.

Браслети: жовте золото.

Механізм: кварцовий.

Що відомо зараз про Азарова

Микола Азаров залишив Україну після Революції Гідності у 2014 році та перебрався до Росії. Сам політик раніше заявляв, що набув статусу політичного біженця. За даними розслідувань, родина Азарова влаштувалася в елітному Підмосков’ї. Зокрема журналісти встановлювали зв’язок сім’ї екс-прем’єра з нерухомістю в районі Рубльовки.

Микола Азаров

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що якийсь годинник носить екс-главком ЗСУ Олександр Сирський.