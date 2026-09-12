Золото по цене металлолома: какие часы носил Азаров и сколько они стоят сейчас (фото)

Главный фактор цены аксессуара спрятан не в механизме

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров появился на публике с часами швейцарского бренда Omega De Ville. Несмотря на дорогой материал, они не имеют особой коллекционной ценности.

"Телеграф" решил выяснить, сколько стоит аксессуар и насколько он сейчас он является ценным. Речь идет о часах Omega De Ville 7120 с белым циферблатом и корпусом из золота.

Украшение выглядит достаточно лаконично: белый циферблат, тонкий корпус и классический дизайн без лишних деталей. Работает на кварцевом механизме. Данная модель не относится к редким часам, которые могли бы быть ценными для коллекционеров.

Николай Азаров. Фото: GettyImages

Стоимость формируется в основном благодаря корпусу, который выполнен из золота.

На крупнейшей в мире независимой онлайн-платформе и базе данных для анализа рынка элитных наручных часов EveryWatch указана стоимость данных часов — 5 811 долларов (259 тыс. гривен).

Omega De Ville 7120. Скриншот: EveryWatch

В данной модели золотой циферблат, а на часах Азарова — белый.

Характеристики часов

Модель: Omega De Ville

Диаметр корпуса: 33 мм.

Материал корпуса: желтое золото.

Браслет: желтое золото.

Механизм: кварцевый.

Что известно сейчас об Азарове

Николай Азаров покинул Украину после Революции Достоинства в 2014 году и перебрался в Россию. Сам политик ранее заявлял, что получил статус политического беженца. По данным расследований, семья Азарова обосновалась в элитном Подмосковье. В частности, журналисты устанавливали связь семьи экс-премьера с недвижимостью в районе Рублевки.

Николай Азаров

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что какие часы носит экс-главком ВСУ Александр Сырский.