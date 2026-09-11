Забрати можуть кожного: юристи розкрили схему, за якою призивають заброньованих

Адвокат Олександр Золотухін пояснив юридичний парадокс

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Навіть чинне бронювання не завжди захищає військовозобов’язаного від мобілізації. Ба більше, суд може визнати призов незаконним, але повернути людину з військової частини додому вже не здатний.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": "Мобілізація заброньованих: чому це відбувається і як в Раді пропонують вирішити проблему"

В ході аналізу десятків судових рішень за останні два роки, можна дійти висновку, що мобілізація заброньованого – реальний сценарій. Подібний позов заброньованого, наприклад, розглядав Рівненський окружний адміністративний суд.

Скасували бронювання через мобілізацію: як таке можливо

"Особа прибула по повістці для уточнення даних. Там йому повідомили про проблеми із бронюванням, без уточнення які саме проблеми і коли вони виникли, та доставили для проходження медичного огляду. По завершенню огляду повідомили позивачу, що жодної броні у нього немає. Позивач стверджує, що надавав документи, які підтверджували факт його бронювання, однак такі документи не були взяті до уваги. Позивача було доставлено на територію навчального центру, де йому повідомили, що він зарахований до списків особового складу військової частини", – зазначається в ухвалі суду.

Суд встановив, що у позивача дійсно було бронювання, та в ТЦК стверджували, що воно було анульовано, оскільки позивач сам відмовився від нього і "виявив бажання проходити військову службу і власноруч написав заяву на видачу військового квитка". Як зʼясувалося, відмовився тому, що був мобілізований.

Тоді правосуддя стало на бік позивача, бо ж в законі "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" немає таких підстав для анулювання бронювання. "Відтак суд погоджується з твердженнями позивача про те, що він був призваний на військову службу всупереч наявному у нього праву на відстрочку", – пояснюється в тексті рішення.

Мобілізація заброньованих. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Юридична колізія чи щось інше?

Водночас попри скасування судом наказів про мобілізацію та зарахування позивача до військової частини, звільнити його зі служби Феміда не змогла. Причиною стало гучне рішення Верховного суду, який ще в березні минулого 2025 року визначив незворотність мобілізації, навіть якщо вона була вчинена з порушеннями.

Мовляв, незаконна мобілізація це предмет суперечки між позивачем та ТЦК. А "розмобілізувати", тобто скасувати наказ по військовій частині може лише сама частина, а вона не має на це права, оскільки в законі "Про військовий обов'язок і військову службу" відсутня підстава для звільнення через незаконну мобілізацію.

"Процедура призову на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи", – пояснили в суді.

Адвокат Олександр Золотухін розповів "Телеграфу", що влітку Верховний суд вигадав нову судову практику: якщо мобілізація незаконна, то добре, скасовуйте наказ про мобілізацію. Але звільнити людину зі списків частини неможливо, тому що в законі немає такої підстави для звільнення.

"Фактично виходить парадокс: громадянин має відстрочку, на вулиці його зупиняють ТЦК, він показує документи, що він заброньований, але ТЦК все одно його мобілізує. Громадянин судиться з державою, держава каже: так, мобілізація незаконна, але звільнити неможливо, тому служи. І при такому підході будь-якого громадянина з буд-якою формою відстрочки, можливо мобілізувати і він не матиме права на звільнення. Тоді для чого нам відстрочки? – запитує адвокат.

Нагадаємо, наявність трьох або більше неповнолітніх дітей може бути підставою для відстрочки від мобілізації. Проте право на неї необхідно підтвердити, а військово-облікові дані мають залишатись актуальними.