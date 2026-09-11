Забрать могут каждого: юристы раскрыли схему, по которой призывают забронированных

Адвокат Александр Золотухин объяснил юридический парадокс

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Даже действующее бронирование не всегда защищает военнообязанного от мобилизации. Более того, суд может признать призыв незаконным, но вернуть человека из воинской части домой уже не способен.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Мобилизация забронированных: почему это происходит и как в Раде предлагают решить проблему"

В ходе анализа десятков судебных решений за последние два года можно сделать вывод, что мобилизация забронированного – реальный сценарий. Подобный иск забронированного, например, рассматривал Ровенский окружной административный суд.

Отменили бронирование из-за мобилизации: как такое возможно

"Лицо прибыло по повестке для уточнения данных. Там ему сообщили о проблемах с бронированием, без уточнения какие именно проблемы и когда они возникли, и доставили для прохождения медицинского осмотра. По завершению осмотра сообщили истцу, что никакой брони у него нет. Истец утверждает, что предоставлял документы, которыми был подтвержден факт его бронирования, однако такие документы не были приняты во внимание. Истец был доставлен на территорию учебного центра, где ему сообщили, что он зачислен в списки личного состава воинской части", – отмечается в определении суда.

Суд установил, что у истца действительно было бронирование, и в ТЦК утверждали, что оно было аннулировано, поскольку истец сам отказался от него и "пожелал проходить военную службу и собственноручно написал заявление на выдачу военного билета". Как выяснилось, отказался потому, что был мобилизован.

Тогда правосудие стало на сторону истца, потому что в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет таких оснований для аннулирования бронирования. "Следовательно суд соглашается с утверждениями истца о том, что он был призван на военную службу вопреки имеющемуся у него праву на отсрочку", — объясняется в тексте решения.

Мобилизация забронированных. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Юридическая коллизия или что-то другое?

В то же время, несмотря на отмену судом приказов о мобилизации и зачислении истца в воинскую часть, уволить его со службы Фемида не смогла. Причиной стало громкое решение Верховного суда, который еще в марте прошлого 2025 определил необратимость мобилизации, даже если она была совершена с нарушениями.

Мол, незаконная мобилизация – это предмет спора между истцом и ТЦК. А "размобилизовать", то есть отменить приказ по воинской части, может только сама часть, а она не имеет на это права, поскольку в законе "О воинской обязанности и военной службе" отсутствует основание для увольнения из-за незаконной мобилизации.

"Процедура призыва на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет за собой восстановление предыдущего положения лица", — пояснили в суде.

Адвокат Александр Золотухин рассказал "Телеграфу", что летом Верховный суд придумал новую судебную практику: если мобилизация незаконна, то хорошо, отменяйте приказ о мобилизации. Но уволить человека из списков части невозможно, потому что в законе нет такого основания для увольнения.

"Фактически получается парадокс: гражданин имеет отсрочку, на улице его останавливают ТЦК, он показывает документы, что он забронирован, но ТЦК все равно его мобилизует. Гражданин судится с государством, государство говорит: да, мобилизация незаконна, но уволить невозможно, поэтому служи. И при таком подходе любого гражданина с какой-либо формой отсрочки возможно мобилизовать и он не будет иметь права на увольнение. Тогда зачем нам отсрочки? – спрашивает адвокат.

Напомним, наличие трех или более несовершеннолетних детей может служить основанием для отсрочки от мобилизации. Однако право на нее необходимо подтвердить, а военно-учетные данные должны оставаться актуальными.