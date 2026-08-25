Мобілізація жінок: де це вже обов’язково та що насправді відбувається в Україні

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В Україні не проводиться і не запланована примусова мобілізація жінок. Обговорення цього питання останнім часом активізувалося після неправдивих заяв деяких українських експертів, а Росія одразу почала спекулювати на цій темі.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив керівник Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Жодної мобілізації жінок в Україні не відбувається і не відбуватиметься. Жінки йдуть в армію виключно добровільно. Росіяни зараз паразитують на цій темі завдяки деяким нашим дивним експертам, які вирішили поговорити про те, чого немає і не буде", — йдеться у повідомленні.

Як жінки можуть приєднатися до ЗСУ. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Водночас народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко казав "Телеграфу", що останнім часом жінки справді все частіше приєднуються до служби у Силах оборони. Проте йдеться саме про добровільне рішення.

"Залучення жінок до служби в армії рік у рік тільки масштабується. Зараз дівчат можна зустріти і в штабах, і серед операторів безпілотників та НРК", — зазначив нардеп.

Детальніше читайте в інтерв’ю Горбенко для "Телеграфа" : "Можливо, доведеться посилити мобілізацію, — нардеп про реформу ЗСУ, заклик жінок і важку зиму".

В яких країнах служба для жінок є обов’язковою

На сьогоднішній день можна виділити низку країн, у яких жінки зобов’язані проходити службу:

Ізраїль. Тут дівчата отримують повістки для постановки на облік 17 років, а з 18 років вже проводиться призов на службу до Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Але є й нюанси. Наприклад, для чоловіків термін служби становить 36 місяців, а для дівчат – 24 місяці. Термін зменшується для сімейних ізраїльтян, які мають дітей. При цьому термін служби ще залежить від віку — чим старший призовник, тим менше він служитиме.

Тут дівчата отримують повістки для постановки на облік 17 років, а з 18 років вже проводиться призов на службу до Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Але є й нюанси. Наприклад, для чоловіків термін служби становить 36 місяців, а для дівчат – 24 місяці. Термін зменшується для сімейних ізраїльтян, які мають дітей. При цьому термін служби ще залежить від віку — чим старший призовник, тим менше він служитиме. Норвегія. З жовтня 2014 року парламент країни ухвалив новий закон, який зобов’язує жінок віком від 19 до 44 років проходити військову службу протягом 19 місяців. Крім того в Норвегії створили перший у світі жіночий підрозділ спецназу " Jegertroppen" (мисливський загін).

З жовтня 2014 року парламент країни ухвалив новий закон, який зобов’язує жінок віком від 19 до 44 років проходити військову службу протягом 19 місяців. Крім того в Норвегії створили перший у світі жіночий підрозділ спецназу " Jegertroppen" (мисливський загін). Данія . З 2026 року в Данії військовий обов’язок став поширюватися і на жінок. З настання 18-річчя дівчата проходять обов’язковий відбір і за потреби можуть бути призвані на службу. Стандартний термін — 11 місяців (5 місяців базової підготовки та 6 місяців оперативної служби).

. З 2026 року в Данії військовий обов’язок став поширюватися і на жінок. З настання 18-річчя дівчата проходять обов’язковий відбір і за потреби можуть бути призвані на службу. Стандартний термін — 11 місяців (5 місяців базової підготовки та 6 місяців оперативної служби). Швеція. У цій країні станом на 2026 рік військовий призов є обов’язковим як для чоловіків, так і для жінок. Військова підготовка триває від 9 до 12 місяців. До речі, обов’язкову службу для жінок було скасовано у 2010 році, але вже у 2017 її повернули через погіршення ситуації з безпекою в Європі.

У цій країні станом на 2026 рік військовий призов є обов’язковим як для чоловіків, так і для жінок. Військова підготовка триває від 9 до 12 місяців. До речі, обов’язкову службу для жінок було скасовано у 2010 році, але вже у 2017 її повернули через погіршення ситуації з безпекою в Європі. КНДР (Північна Корея). Тут жінки проходять військову службу нарівні із чоловіками. Їх починають призивати із 17 років. Жіноча термінова служба триває 5 років, а чоловіча – 10 років.

Тут жінки проходять військову службу нарівні із чоловіками. Їх починають призивати із 17 років. Жіноча термінова служба триває 5 років, а чоловіча – 10 років. М’янма. Жінки нарівні з чоловіками повинні проходити військову службу. Чоловіки від 18 до 35 років та жінки від 18 до 27 років мають прослужити два роки, лікарі віком до 45 років – три.

Жінки нарівні з чоловіками повинні проходити військову службу. Чоловіки від 18 до 35 років та жінки від 18 до 27 років мають прослужити два роки, лікарі віком до 45 років – три. Східний Тимор (країна Азії). З 2020 року обов’язкову військову службу мають відбуватись як чоловіки, так і жінки. Термін служби складає 18 місяців. Призов проходить для громадян від 18 до 30 років.

З 2020 року обов’язкову військову службу мають відбуватись як чоловіки, так і жінки. Термін служби складає 18 місяців. Призов проходить для громадян від 18 до 30 років. Еритрея (країна у Східній Африці). Обов’язкова служба проходить для чоловіків і жінок і триває 16 місяців. При цьому слід додати, що часто призов може затягуватися на невизначений термін через безстрокове продовження служби.

Обов’язкова служба проходить для чоловіків і жінок і триває 16 місяців. При цьому слід додати, що часто призов може затягуватися на невизначений термін через безстрокове продовження служби. Малі, Чад, Гвінея-Бісау, Мозамбік, Кабо-Верде, Нігер — у всіх цих країнах на законодавчому рівні передбачено обов’язковий призов для жінок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Раді заговорили про серйозні зміни в мобілізації.