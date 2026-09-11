Супутникові карти показали приховану загрозу для України перед зимою

Ситуація може погіршитися з настанням холодів

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У деяких частинах України спостерігається проблема з пересушеним на велику глибину ґрунтом. І навіть повернення осінніх дощів у кліматичну норму навряд чи допоможуть виправити ситуацію. Це велика проблема насамперед для сільського господарства.

"Телеграф" за допомогою штучного інтелекту проаналізував карти вологості ґрунту Copernicus Climate Change Service (C3S). Зазначимо, що найбільша проблема спостерігається у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Там глибокий ґрунтовий дефіцит вологи збережеться аж до настання зими. В окремих районах степової та лісостепової зон нестача вологи поширюється на глибокі шари ґрунту – приблизно до метра.

Проблема сухого ґрунту в Україні. Колаж "Телеграф"/ШІ

Насамперед це проблема для сільського господарства. Річ у тому, що земля за літо затверділа через спеку і тепер погано вбирає короткочасні зливи, навіть якщо вони сильні. Вода стікає в річки і балки, не встигаючи добре наситити коренеживаний шар.

Восени озимим культурам необхідно встигнути вкоренитися, доки не настали холоди. Для цього декілька тривалих дощів були б набагато кращими, ніж одна сильна злива.

Ще одна проблема полягає в тому, що взимку сухий ґрунт промерзає набагато швидше і глибше, ніж зволожений. Це, своює чергою, створює ризики для підземних комунікацій при першому ж настанні холодів.

На карті нижче будуть вказані зони, де є глибокий дефіцит вологи (вони пофарбовані жовтим, оранжевим та темно-коричневим кольорами).

Дефіцит вологи показаний на карті/drought.emergency

Дефіцит вологи показаний на карті/drought.emergency

На першій карті також можна помітити, що жовто-жовтогаряча зона також охоплює:

Вінницьку

Черкаську

Херсонську

частково Миколаївську та Одеську

території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які області України може залити за лічені години з першими холодами.