Спутниковые карты показали скрытую угрозу для части Украины перед зимой

Ситуация может ухудшиться с приходом холодов

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В некоторых частях Украины наблюдается проблема с пересушенной на большую глубину почвой. И даже возвращение осенних дождей в климатическую норму вряд ли помогут исправить ситуацию. Это большая проблема, прежде всего, для сельского хозяйства.

"Телеграф" с помощью искусственного интеллекта проанализировал карты влажности почвы Copernicus Climate Change Service (C3S). Отметим, что самая большая проблема наблюдается в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.

Там глубокий почвенный дефицит влаги сохранится вплоть до наступления зимы. В отдельных районах степной и лесостепной зон недостаток влаги распространяется на глубокие слои почвы — примерно до метра.

Проблема сухой почвы в Украине. Коллаж "Телеграф" / ИИ

В первую очередь это проблема для сельского хозяйства. Дело в том, что земля за лето затвердела из-за жары и теперь плохо впитывает кратковременные ливни, даже если они сильные. Вода стекает в реки и балки, не успевая как следует напитать корнеобитаемый слой.

Осенью озимым культурам необходимо успеть укорениться, пока не наступили холода. Для этого несколько продолжительных дождей были бы куда лучше, нежели один сильный ливень.

Еще одна проблема заключается в том, что зимой сухая почва промерзает гораздо быстрее и глубже, чем увлажненная. Это в свою очередь создает риски для подземных коммуникаций при первом же наступлении холодов.

На карте ниже будут указаны зоны, где есть глубокий дефицит влаги (они окрашены желтым, оранжевым и темно-коричневым цветами).

Дефицит влаги показан на карте / drought.emergency

Дефицит влаги показан на карте / drought.emergency

На первой карте также можно заметить, что желто-оранжевая зона также захватывает:

Винницкую

Черкасскую

Херсонскую

частично Николаевскую и Одесскую

территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие области Украины может залить за считанные часы с первыми холодами.