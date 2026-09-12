Україні загрожують затримки зарплат і соцвиплат? Наскільки критична ситуація з бюджетом

Проблеми криються не в недостатніх надходженнях до бюджету, а в управлінні процесами

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Заяви міністра фінансів Сергія Марченка про обмеження видатків та ризик затримок виплат заробітних плат працівникам бюджетної сфери звучать як залякування та спроба тиску на парламент.Адже об'єктивних причин для масштабної бюджетної кризи наразі немає.

Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповіла народна депутатка від фракції "ЄС", членкиня комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. За її словами, уряд сам довів ситуацію до такої, як вона є.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Найгірша ситуація з 2022 року? Южаніна чесно про затримку зарплат, друк грошей і бюджетну кризу

Народна депутатка зазначила, що такі розмови на рівні уряду зумовлені діями керівництва. Адже підстав для виникнення кризи саме зараз немає.

"Мені здається, якщо ситуація кризова, як про це говорить Марченко, то вони ж і довели до цього. Допустили таку ситуацію самі. Я абсолютно не бачу ніяких підстав, щоб така кризова ситуація з'явилася саме зараз", — зазначила Южаніна.

За її словами, ситуація з надходженням планових платежів до бюджету більш-менш стабільна. А по деяким видам надходжень навіть є перевиконання.

"Десь дійсно щось недобрали до державного бюджету. Але немає факторів, про які можна було б сказати, що от саме вони точно вплинули і зараз робити такі заяви. Візьмемо звіт Рахункової палати про стан бюджету за перше півріччя і прогноз на друге півріччя. Треба відштовхуватися саме від цього документу. Вони говорять: є і нецільові видатки, і багато програм, які навіть не розпочинали виконуватись. Крім того, ймовірно, власні надходження у другому півріччі будуть недовиконані приблизно на дев'ять відсотків. Але кризової ситуації, про яку говорить Марченко, вони не написали", — вказала Южаніна.

Ніна Южаніна. Фото Вікіпедія

Вона також наголосила, що не розуміє, чому такі заяви звучать саме зараз. На думку народної депутатки, ймовірно, це робиться для того, щоб змусити депутатів підтримувати будь-які подані Кабміном законопроєкти.

"Я дійсно не розумію, навіщо зараз ці заяви. Скоріше за все, щоб спонукати депутатів голосувати в залі на найближчому тижні всі податкові проєкти законів. Не тільки податкові, але якщо подивитися зараз попередній порядок денний, то там щонайменше шість законів, які стоять у віданні податкового комітету. І це все мене дуже напружує, тому що ця заява була зроблена на засіданні податкового комітету. Тобто якщо ви не проголосуєте, то настане момент, коли у нас буде найгірша ситуація, починаючи з 2022 року, не будуть виконуватися видатки, навіть будемо "різати" соціальні видатки. Я не розумію цього. Навіщо це, як не для того, щоб настрахати народних депутатів", — наголосила Южаніна.

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