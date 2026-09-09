Зміни у нарахуванні "бойових": за що виплачують та яка максимальна сума

У червні запровадили додаткові виплати

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У 2026 році збільшився максимальний розмір бойових виплат. При нарахуванні враховується не лише факт участі в бойових діях, а й характер завдань, місце їх виконання та рівень ризику.

Як змінилася система бойових виплат на передовій, пояснили в Міноборони. Бойові виплати — це додаткова грошова винагорода для військовослужбовців в Україні, запроваджена на час дії воєнного стану за ризик і участь у виконанні завдань.

Базовий розмір "бойових"

Базовими залишаються бойові виплати розміром 100 тисяч гривень, 50 тисяч гривень та 30 тисяч гривень. Їх нараховують пропорційно дням виконання відповідних бойових або спеціальних завдань:

100 тисяч гривень – безпосередня участь у бойових діях на лінії зіткнення, виконання завдань із вогневого ураження противника;

– безпосередня участь у бойових діях на лінії зіткнення, виконання завдань із вогневого ураження противника; 50 тисяч гривень – для керівного складу (управління військами) у складі органів військового управління, штабів, які здійснюють оперативне управління підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії в районі ведення воєнних (бойових) дій;

– для керівного складу (управління військами) у складі органів військового управління, штабів, які здійснюють оперативне управління підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії в районі ведення воєнних (бойових) дій; 30 тисяч гривень – виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами, навіть якщо військовослужбовці не перебувають "на нулі", а діють у межах визначених районів ведення бойових дій або виконують завдання з ППО/забезпечення.

Додаткові виплати — "зональні", добові та бонуси

У червні 2026 року до цих виплат додали додаткові винагороди. Йдеться про зональні винагороди, а також добові виплати за штурмові дії та бонуси за результат.

Зональні винагороди за виконання бойових завдань

Розмір прив'язаний до відстані від лінії бойового зіткнення, на якій виконуються завдання. "Зональні" нараховують пропорційно кількості фактичних днів перебування у відповідній зоні:

170 000 гривень – виконання завдань на відстані до взводного опорного пункту включно (на лінії зіткнення або у наступі / контрнаступі / контратаці); на тимчасово окупованій території України; у "сірій" зоні та на території противника;

– виконання завдань на відстані до взводного опорного пункту включно (на лінії зіткнення або у наступі / контрнаступі / контратаці); на тимчасово окупованій території України; у "сірій" зоні та на території противника; 70 000 гривень – виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно.

Якщо протягом місяця військовий перебував у різних районах, зональні винагороди нараховуються за кожен район пропорційно відповідним дням.

Добові виплати та бонуси за результат

40 000 гривень – штурм на лінії зіткнення або в глибині оборони противника;

– штурм на лінії зіткнення або в глибині оборони противника; 20 000 гривень – відновлення позицій у глибині власної оборони.

Крім того, є бонуси за результативну бойову роботу. За кожного захопленого в полон противника нараховують 100 000 гривень. За кожного ліквідованого противника в контактному бою (за наявності відеофіксації) виплачують по 15 000 гривень.

Розміри зональних виплат та бонусів. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Який може бути максимальний розмір бойових виплат

Водночас діє певний ліміт — бойові виплати не можуть перевищувати 460 000 гривень на місяць. В цю суму входять 100 тисяч грн за участь у бойових діях, 170 або 70 тисяч зональних винагород та 40 або 20 тисяч грн добових за штурмові дії.

При цьому базове грошове забезпечення (оклади + надбавки + премія), а також бонуси за результат бойової роботи (захоплення в полон, ліквідація противника) не входять у ліміт 460 000 гривень. Якщо військовому нараховується одноразова грошова допомога за укладення першого контракту, вона також не підпадає під обмеження.

"Міністерство оборони створює справедливі та зрозумілі правила для захисників. Тому найвищі винагороди передбачені насамперед для військових на піхотно-штурмових посадах, адже саме вони виконують одні з найбільш ризикованих завдань", — резюмували в Міноборони.

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