Украине угрожают задержки зарплат и соцвыплат? Насколько критическая ситуация с бюджетом

Проблемы кроются не в недостаточных поступлениях в бюджет, а в управлении процессами

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Заявления министра финансов Сергея Марченко об ограничении расходов и риске задержек выплат заработных плат работникам бюджетной сферы звучат как запугивание и попытка давления на парламент. Ведь объективных причин для масштабного бюджетного кризиса пока нет.

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказала народный депутат от фракции "ЕС", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина. По ее словам, правительство само довело ситуацию до такой, какая она есть.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Самая плохая ситуация с 2022 года? Южанина честно о задержке зарплат, печати денег и бюджетном кризисе

Народная депутат отметила, что такие разговоры на уровне правительства обусловлены действиями руководства. Ведь оснований для возникновения кризиса сейчас нет.

"Мне кажется, если ситуация кризисная, как об этом говорит Марченко, то они же и довели до этого. Допустили такую ситуацию сами. Я совершенно не вижу никаких оснований, чтобы такая кризисная ситуация появилась именно сейчас",– отметила Южанина.

По ее словам, ситуация с поступлением плановых платежей в бюджет более-менее стабильна. А по некоторым видам поступлений даже есть перевыполнение.

"Где-то действительно что-то недобрали в государственный бюджет. Но нет факторов, о которых можно было бы сказать, что именно они точно повлияли и сейчас делать такие заявления. Возьмем отчет Счетной палаты о состоянии бюджета за первое полугодие и прогноз на второе полугодие. Надо отталкиваться именно от этого документа. Они говорят: есть и нецелевые расходы, и многие программы, которые даже не начинали выполняться. Кроме того, предположительно, собственные поступления во втором полугодии будут недовыполнены примерно на девять процентов. Но о кризисной ситуации, о которой говорит Марченко, они не написали", — указала Южанина.

Нина Южанина. Фото Википедия

Она также подчеркнула, что не понимает, почему такие заявления звучат именно сейчас. По мнению народной депутатки, вероятно, это делается для того, чтобы заставить депутатов поддерживать любые поданные Кабмином законопроекты.

"Я действительно не понимаю, зачем сейчас эти заявления. Скорее всего, чтобы побудить депутатов голосовать в зале на ближайшей неделе все налоговые проекты законов. Не только налоговые, но если посмотреть сейчас предыдущую повестку дня, то там по меньшей мере шесть законов, которые стоят в ведении налогового комитета. И это все меня очень напрягает, потому что это заявление было сделано на заседании налогового комитета. То есть если вы не проголосуете, то наступит момент, когда у нас будет самая плохая ситуация, начиная с 2022 года, не будут выполняться расходы, даже будем "резать" социальные расходы. Я этого не понимаю. Зачем это, как не для того, чтобы напугать народных депутатов", — подчеркнула Южанина.

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