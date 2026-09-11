Юрченко — не перший: хто з нардепів Ради отримав тюремні строки і де вони зараз

Хто з них справді сидить, а хто переховується

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Народного депутата Олександра Юрченка 11 вересня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав винним у корупційному злочині та призначив йому дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

Однак Юрченко — не перший парламентар IX скликання, який отримав тюремний строк. "Телеграф" розібрався, хто ще з колишніх і чинних нардепів цього скликання був засуджений до позбавлення волі та хто насправді зараз відбуває покарання.

Юрченко отримав 9 років за корупційну справу

Олександр Юрченко — народний депутат IX скликання, який після корупційного скандалу вийшов із фракції "Слуга народу". Його справа тягнеться ще з 2020 року.

За версією обвинувачення, депутат через свого неофіційного помічника Івана Фіщенка просив гроші за внесення змін до законодавства в інтересах іноземної компанії. Після уточнення обвинувачення йшлося про $10 тисяч, призначених безпосередньо Юрченку, та ще $3 тисячі для Фіщенка.

11 вересня ВАКС оголосив вирок: 9 років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади протягом трьох років.

Хто отримав тюремні строки до Юрченка

Ілля Кива, ОПЗЖ — 14 років

Іллю Киву заочно засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок Личаківський районний суд Львова оголосив у листопаді 2023 року.

Суд визнав його винним у державній зраді, публічних закликах до насильницької зміни влади, пропаганді війни та використанні символіки тоталітарних режимів.

Кива після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії. 6 грудня 2023 року його знайшли мертвим у Московській області.

Ілля Кива

Андрій Деркач, ОПЗЖ — 15 років

Андрія Деркача Вищий антикорупційний суд у липні 2026 року заочно засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у державній зраді та незаконному збагаченні.

Також суд на три роки заборонив Деркачу обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

За матеріалами справи, Деркач отримав від представників російських спецслужб 567 тисяч доларів за діяльність, спрямовану на завдання шкоди Україні.

Деркач перебуває за межами України, тому покарання в українській установі не відбуває. Однак вирок ще не остаточний: 20 серпня 2026 року ВАКС відкрив апеляційне провадження за скаргами сторони захисту.

Андрій Деркач

Андрій Одарченко, "Слуга народу" — 8 років

Андрія Одарченка ВАКС засудив до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справа стосувалася спроби підкупу керівництва Державного агентства відновлення.

10 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС залишила вирок без змін, після чого він набрав законної сили.

Одарченко на той час уже перебував у розшуку. Він не відбуває покарання в Україні та переховується за кордоном.

Після вироку Одарченко втратив депутатський мандат.

Андрій Одарченко

Анатолій Гунько, "Слуга народу" — 4 роки

Анатолія Гунька спочатку засудили до семи років позбавлення волі у справі про одержання неправомірної вигоди.

У лютому 2026 року Апеляційна палата ВАКС змінила вирок і скоротила строк до чотирьох років. Після оголошення рішення Гунька взяли під варту прямо в залі суду.

Зараз він відбуває покарання у Вознесенській виправній колонії №72. У липні суд відмовився звільняти його з колонії за станом здоров’я.

Анатолій Гунько

Людмила Марченко, "Слуга народу" — 2 роки, але поки не у в’язниці

У березні 2026 року ВАКС визнав народну депутатку Людмилу Марченко винною у зловживанні впливом та призначив їй 2 роки позбавлення волі. Йшлося про хабар за сприяння у внесенні військовозобов’язаних чоловіків до системи "Шлях".

Однак цей вирок ще не набрав законної сили.

Станом на вересень Апеляційна палата ВАКС продовжує розгляд скарг сторін. 3 вересня повідомлялося про завершення дослідження доказів, але остаточного рішення апеляції ще немає.

Людмила Марченко

Олександр Дубінський, "Слуга народу" — вироку ще немає

Окремо варто згадати Олександра Дубінського. Він фігурує одразу в кількох кримінальних провадженнях, однак обвинувального вироку щодо нього поки немає.

У листопаді 2023 року Дубінському повідомили про підозру у державній зраді. За версією слідства, він входив до організації, яку представники Генштабу РФ створили для проведення інформаційних операцій проти України. У вересні 2024 року ДБР повідомило про завершення розслідування та передачу справи до суду.

В іншому провадженні Дубінському повідомили про підозру у підробленні документів для виїзду за кордон. Також його підозрюють у сприянні незаконному переправленню людини через державний кордон.

У травні 2026 року Дубінський отримав ще одну підозру у державній зраді. За даними слідства, перебуваючи в СІЗО, він продовжував поширювати матеріали з антиукраїнськими наративами.

Олександр Дубінський

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